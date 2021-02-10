Рубль может вернуться в диапазон 72,50-73,00 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль может вернуться в диапазон 72,50-73,00 руб./$1 при сохранении позитивного внешнего фона, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого.

"Рубль во вторник укрепился еще на 0,6%, но уже не был лидером среди ЕМ валют. Brent по $61/барр. остается важным (психологическим) фактором поддержки, ведь значительный эффект от дорогого сырья нивелируется наличием бюджетного правила. Рублю удалось пройти отметку 74,0 руб./$1, но на этих уровнях ощущался значительный локальный спрос, удерживающий от бОльших завоеваний. Отрицательной остается и чистая спекулятивная позиция в рубле, по данным CFTC, что косвенно может указывать на отсутствие консенсуса среди инвесторов", - отмечает Полевой.

Разговоры ЕС о возможных санкциях вряд ли кого-то пугают, но о рисках напоминают, учитывая, что при Байдене координация санкционной политики США и ЕС может усилиться. На взгляд эксперта, технически рубль остается вблизи важных уровней вокруг 74,0 руб./$1, и при сохранении позитивных настроений вовне он может вернуться в диапазон 72,50-73,00 руб./$1.

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