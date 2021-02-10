Идея дня: покупка акций компаний Великобритании - ставка на скорейшее восстановление экономики - "ВТБ Мои Инвестиции"

По мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", в данное время стоит использовать подходящий момент для входа долгосрочных инвесторов в британские акции.

"Стоит рассмотреть покупку акций Великобритании в качестве ставки на скорейшее восстановление экономики, - отмечается в комментарии инвестбанка. - Страна первой вышла из второй волны пандемии и лидирует по скорости вакцинации населения. Рост ВВП Великобритании в 2021г может ускориться до 6%. Учитывая, что FTSE-100 торгуется с дисконтом к S&P-500, сейчас неплохой момент для входа долгосрочных инвесторов в британские акции".

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