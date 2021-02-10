Рубль немного снижается к доллару и евро на старте торгов вслед за дешевеющей нефтью

Москва. 10 февраля. Доллар и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в среду утром, рубль немного слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей в рамках коррекции нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,81-73,9 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,9 руб./$1 (+1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 89,58 руб./EUR1 (+6 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,3 копейки к уровню закрытия вторника, до 80,96 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,17 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 5,39 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль чуть снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне нефти, дешевеющей в рамках коррекции после роста в предыдущие дни. Как Brent, так и WTI завершили торги 9 февраля на максимумах с января 2020 года, при этом стоимость Brent выросла во вторник по итогам восьмой сессии подряд, WTI дорожала семь сессий подряд.

На коррекцию на рынке энергоносителей указывают технические индикаторы, пишет Bloomberg. Кроме того, есть опасения, что повышение цен будет способствовать наращиванию добычи некоторыми производителями нефти,

В центре внимания трейдеров остается продолжающееся обсуждение в США пакета стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, предложенного президентом Джо Байденом. Принятие новой программы мер поддержки важно для стимулирования потребительских расходов в стране, содействия более активной вакцинации и, соответственно, усилению темпов роста экономики

Цены на нефть немного снижаются в среду утром после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах в США за минувшую неделю.

Как сообщил API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 3,5 млн баррелей. Снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд, однако оно замедлилось по сравнению с предыдущей неделей, когда запасы упали на 4,26 млн баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду уменьшилась на 0,2% - до $60,97 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,29% - до $58,19 за баррель.