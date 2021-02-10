Цена нефти, вероятно, будет торговаться около $61/барр. в среду - Sber CIB

Цена на нефть марки Brent, вероятно, будет торговаться около уровня в $61 за баррель в среду, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Аналитики Sber CIB считают, что котировки нефти марки Brent в среду останутся вблизи уровня $61 за баррель, а на американской сессии могут снизиться до $60,6 за баррель, поскольку данные по товарным запасам нефти и нефтепродуктов в США, скорее всего, будут неоднозначными. Кроме того, в центре внимания в среду январская статистика по инфляции в США.

Курс рубля в среду, по мнению экспертов инвестбанка, будет колебаться возле текущего уровня. Накануне российская валюта сумела преодолеть вниз отметку 74 руб./$1. Важным событием для валютного рынка будет выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Доходность ОФЗ во вторник выросла на 7-10 б. п. особенно после того, как Минфин объявил, какие выпуски будут предложены в среду на аукционах. Доходность 10-летних КО США стабильна у отметки 1,15%, гособлигации развивающихся стран Азии в локальных валютах утром не показывают единой динамики. В этих условиях, полагают в Sber CIB, доходность ОФЗ перед аукционами Минфина в среду может повыситься еще на 1-2 б. п., а дальнейшая динамика, видимо, будет зависеть от итогов этих аукционов.

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