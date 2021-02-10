Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 89,5-90,5 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта, которая в течение дня уверенно укреплялась к доллару и евро, вечером во вторник замедлила темпы роста на фоне фиксации прибыли инвесторами. Факторами поддержки динамики российской валюты выступают надежды инвесторов на скорое принятие пакета стимулирующих мер для американской экономики в размере 1,9 трлн долларов, снижение темпов пандемии в мире и растущие котировки нефти. Данные по спросу на сырье в Китае и Индии дают позитивный сигнал рынкам о восстановлении докризисного спроса в этих регионах", - отмечает Тузов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,18% и составила 60,67 долларов за баррель. Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI снизилась на 0,09% и составила 57,92 долларов за баррель. Вероятнее всего, что котировки пришли к определенному балансу после стремительного роста в течение последних недель, констатирует эксперт инвесткомпании.

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