Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и инфляция в РФ, макростатистика и выступление главы ФРС США:

- "АЛРОСА" опубликует данные по продажам за январь;

- В России выйдет еженедельная сводка по индексу потребительских цен, в США - еженедельная сводка Управления энергетической информации по товарным запасам нефти, индекс потребительских цен, статистика по товарным запасам оптовиков и заявкам на ипотечное кредитование;

- Ожидается выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

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