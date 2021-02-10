Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшие сессии - ПСБ

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшие сессии, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Высокие цены на нефть продолжат оказывать поддержку национальной валюте. При этом консолидация валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров для направленного движения в рубле. В результате пара доллар/рубль закрепится в нижней половине диапазона 73-75 руб./$1. В дальнейшем ожидаем попыток продолжения роста в рубле. При этом обозначенный коридор останется актуальным для доллара в ближайшие сессии", - указывает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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