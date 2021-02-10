Индекс Мосбиржи начнет торги в среду в районе 3420-3435 пунктов - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги в среду в районе 3420-3435 пунктов, перейдя в дальнейшем к консолидации, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3420-3435 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3410, 3400 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3450, 3460 пунктов, - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. - После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Сложившийся к утру внешний фон пока не способствует сильному направленному движению индекса".

Эксперт отмечает, что во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций в США. Среди большого количества иностранных статистических показателей максимальное влияние на российский рынок акций, по его мнению, способны оказать еженедельные данные по изменению запасов нефти от Минэнерго США (18:30 МСК).

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