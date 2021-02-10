Вероятно преобладание покупок на рынке акций РФ в среду утром - ПСБ

Вероятно преобладание покупок на российском рынке акций в среду утром, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Возвращение цен на нефть выше $61 за баррель во вторник после нашего закрытия и утренний подъем фьючерсов на американские индексы могут поддержать рынок акций, в результате чего индекс Мосбиржи сможет на старте дня отыграть часть потерь вторника и вновь подняться в середину диапазона 3400-3500 пунктов. В дальнейшем ожидаем перехода к консолидации у достигнутых уровней. При этом динамику последних часов определит статистика из США", - указывает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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