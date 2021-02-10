Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, вероятно, с небольшого роста - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, вероятно, с небольшого роста на позитивном внешнем фоне, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций во вторник торговался чуть слабее зарубежных аналогов. По рынку прошла небольшая фиксация прибыли после предыдущего подъема, однако характер торгов показывает, что сильного желания распродать бумаги нет, спрос по-прежнему присутствует. Некоторые опасения вновь внушает усиление санкционной риторики - на этот раз из Европы. Однако нам кажется, что эти риски можно проигнорировать. Санкции, если они даже будут, не принесут никакого ущерба экономике и крупнейшим эмитентам", - отмечает Антонов.

Чуть "лучше рынка", по мнению эксперта инвесткомпании, будут выглядеть бумаги золотодобытчиков, "Норильского никеля" и черных металлургов.

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