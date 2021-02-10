Потенциал дальнейшего роста котировок нефти, скорее всего, исчерпан - BCS Express

Потенциал дальнейшего роста котировок нефти марки Brent, скорее всего, исчерпан, говорится в комментарии BCS Express.

"Во вторник нефтяные цены продолжали торговаться в оптимистичном ключе и закрыли ростом девятую сессию подряд. Технических сигналов к развороту пока не наблюдается, но потенциал дальнейшего роста выглядит исчерпанным, а котировки - перегретыми. Постепенно активность покупателей может затухать, и тенденция будет разворачиваться в сторону коррекции. Можно предположить спуск в торговый диапазон в районе $55-58 за баррель нефти марки Brent", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

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