Возможно укрепление рубля на открытии торговой сессии в среду - "Алор Брокер"

Возможно укрепление курса рубля к доллару на открытии торговой сессии в среду, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Очень волатильно в последние дни проходят торги рубля. Вроде бы и санкционные риски сняты, и дорогую нефть нужно отыграть ростом, но на рынке постоянно появляются крупные покупатели валюты. В среду рубль на открытии торгов вновь подрастет, но впереди у пары доллар/рубль сильная поддержка на уровне 73 руб./$1, для пробития которой нужны веские основания", - отмечает Антонов в своем комментарии.

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