Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в среду - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в среду, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи закрепиться выше 3450 пунктов пока не удалось, а это значит, что сценарий роста к новым рекордным отметкам все еще не актуален. Подъем последних дней пока воспринимается в качестве отскока. Однако сразу же отметим, что активизация продавцов во вторник не привела к по-настоящему существенному снижению, свидетельствуя о том, что на текущих уровнях существует достаточный спрос. Поэтому мы можем быстро возобновить подъем, если ключевые западные рынки вернутся к восходящей динамике", - пишет аналитик инвесткомпании.

Карпунин при этом обращает внимание, что потенциальное закрепление 1-2 сессий выше 3450 пунктов по индексу Мосбиржи откроет среднесрочные цели в районе 3600-3620 пунктов.

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