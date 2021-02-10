Утренние прогнозы: спрос на акции по-прежнему присутствует

В среду утром аналитики прогнозируют нейтральное или позитивное начало фондовых торгов в России.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, вероятно, с небольшого роста на позитивном внешнем фоне. Российский рынок акций во вторник торговался чуть слабее зарубежных аналогов. По рынку прошла небольшая фиксация прибыли после предыдущего подъема, однако характер торгов показывает, что сильного желания распродать бумаги нет, спрос по-прежнему присутствует. Некоторые опасения вновь внушает усиление санкционной риторики - на этот раз из Европы. Однако нам кажется, что эти риски можно проигнорировать. Санкции, если они даже будут, не принесут никакого ущерба экономике и крупнейшим эмитентам".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Возвращение цен на нефть выше $61 за баррель во вторник после нашего закрытия и утренний подъем фьючерсов на американские индексы могут поддержать рынок акций, в результате чего индекс Мосбиржи сможет на старте дня отыграть часть потерь вторника и вновь подняться в середину диапазона 3400-3500 пунктов.".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3420-3435 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3410, 3400 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3450, 3460 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Сложившийся к утру внешний фон пока не способствует сильному направленному движению индекса"".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в среду. По индексу Мосбиржи закрепиться выше 3450 пунктов пока не удалось, а это значит, что сценарий роста к новым рекордным отметкам все еще не актуален. Подъем последних дней пока воспринимается в качестве отскока. Однако сразу же отметим, что активизация продавцов во вторник не привела к по-настоящему существенному снижению, свидетельствуя о том, что на текущих уровнях существует достаточный спрос. Поэтому мы можем быстро возобновить подъем, если ключевые западные рынки вернутся к восходящей динамике".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В целом от российского рынка акций можно ждать попыток роста в среду утром".