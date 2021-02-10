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10 февраля 2021 года 09:51

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 10 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленной динамикой после подъема до рекордных пиков днем ранее. По словам инвесторов, рынки взяли паузу после активного роста как акций, так и цен на сырьевые товары. Эксперты Bank of America не исключают вероятность того, что рынок может перейти к коррекции.

Драйвером на рынках являются ожидания новых стимулирующих мер, которые могут ускорить процесс восстановления экономики. Демократы из Палаты представителей Конгресса США представили первый вариант пакета стимулов объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом США Джо Байденом. Бюджетный комитет нижней палаты Конгресса, в частности, предлагает дополнительные прямые выплаты в размере на $1400 на человека для американцев с доходом не более $75000 в год и пар с доходом не более $150000. Комитет планирует начать рассмотрение пакета стимулов в среду, 10 февраля.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в среду. Подъему котировок способствует возобновившийся оптимизм в отношении восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, который поддерживается прогрессом в вакцинации против коронавируса, ожиданиями масштабного пакета финансовой помощи в США и хорошими экономическими данными, отмечают аналитики. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,14%. Китайский Shanghai Composite к 8:30 МСК поднялся на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК вырос на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,5%.

В свою очередь цены на нефть приостановили рост после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах в США за минувшую неделю. Как сообщил API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 3,5 млн баррелей. Снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд, однако оно замедлилось по сравнению с предыдущей неделей, когда запасы упали на 4,26 млн баррелей. Эксперты отмечают, что технические индикаторы указывают на возможную коррекцию цен на нефть после длительного подъема. Кроме того, есть опасения, что повышение цен будет способствовать наращиванию добычи некоторыми производителями нефти, пишет Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $61,09 за баррель, что соответствует цене закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов 9 февраля эти контракты подорожали на 0,9%. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $58,31 за баррель, что на 0,09% ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на 0,7% - до $58,36 за баррель. Как Brent, так и WTI завершили торги 9 февраля на максимумах с января 2020 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник упала более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,883 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,839 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 февраля снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 722,55 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-16R" (-0,42%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,38%) и "РЖД-001P-05R" (-0,26%), а в лидерах повышения - облигации "МТС-001P-12" (+0,4%), "ГТЛК-001Р-17" (+0,17%) и "ВЭБ.РФ-001Р-21" (+0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ТФН" завершило размещение 3-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 1 февраля до 15:00 5 февраля. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена на уровне 12% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинала будут погашены в даты окончания 7-11-го купонных периодов и 25% от номинала - в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-10 объемом 12 млрд рублей в размере 6,2% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 9 февраля. Первоначально объем размещения составлял "не менее 5 млрд рублей", но в ходе маркетинга он был увеличен до 12 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 19 февраля.

ЛК "Европлан" установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-01 сроком обращения 3,5 года объемом 11 млрд рублей на уровне 7,1% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,29% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет выплачено в даты окончания 11-14-го купонных периодов. Купоны квартальные. Ожидаемая дюрация - 2,8 года. Сбор заявок прошел 9 февраля. Объем размещения был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 11 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 16 февраля. Выпуск будет размещен в рамках новой программы компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной биржей в ноябре 2020 года.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) планирует 11 февраля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 003Р-04 номинальным объемом 10-15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 150 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ с фиксацией числового значения ориентира в дату сбора книги заявок. Дата техразмещения запланирована на 17 февраля.

ООО "ВИС финанс" во второй декаде марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны квартальные. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 30 млрд рублей.

ООО "Боржоми Финанс" в период с 17 по 19 февраля (книга будет открыта 1 день) планирует собирать заявки на 5-летние облигации серии 001Р-01R объемом не менее 5 млрд рублей с офертой через 3 года. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 300 базисных пунктов к значению ОФЗ на срок 3 года с фиксацией числового значения ориентира в дату сбора книги заявок. Минимальная сумма заявки - 1,4 млн рублей.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) определило ставку 19-го купона облигаций 4-й серии в размере 6,4% годовых. Выпуск объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 10 лет был размещен в марте 2012 года. Облигации имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка 1-го купона была определена по результатам book building в размере 7,6% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов зависит от индекса потребительских цен.

Крымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) установил ставку 3-6-го купонов облигаций 1-й серии в размере 6,8% годовых. Дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей банк разместил в феврале 2020 года на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ), на основе которой создана биржа для листинга российских санкционных компаний. Заем размещен на 3 года, ставка 1-2-го купонов установлена в размере 7,6% годовых, купоны полугодовые.

ООО "Держава-платформа" установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-01Р-01 на уровне 8% годовых. Компания в феврале 2018 года разместила 5-летние биржевые облигации объемом 500 млн рублей. В октябре 2019 года эмитент доразместил выпуск на 500 млн рублей, таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 1 млрд рублей. Ставка текущего купона - 8% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов. По выпуску предстоит оферта с исполнением 20 февраля. Облигации размещены в рамках программы облигаций компании серии 01Р объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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