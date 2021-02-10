Brent подешевела до $61,04 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы государств АТР преимущественно повышаются в среду, исключением стал рынок акций Японии. Цены на нефть снижаются в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленной динамикой после подъема до рекордных пиков днем ранее.

По словам инвесторов, рынки взяли паузу после активного роста как акций, так и цен на сырьевые товары, пишет газета The Wall Street Journal.

"Рынок закладывает в цены возобновление оптимизма, и в краткосрочной перспективе это, вероятно, может сдерживать дальнейший рост", - говорит главный рыночный стратег TD Ameritrade Джей Джей Кинахан, которого цитирует CNBC.

Эксперты Bank of America не исключают вероятность того, что рынок может перейти к коррекции.

Драйвером на рынках являются ожидания новых стимулирующих мер, которые могут ускорить процесс восстановления экономики.

Демократы из Палаты представителей Конгресса США представили первый вариант пакета стимулов объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом США Джо Байденом.

Бюджетный комитет нижней палаты Конгресса, в частности, предлагает дополнительные прямые выплаты в размере на $1400 на человека для американцев с доходом не более $75000 в год и пар с доходом не более $150000. Как отмечает WSJ, демократы обсуждали снижение этой планки, но сохранили ее на уровне предыдущего раунда выплат.

Комитет также предлагает продлить срок предоставления надбавки к пособиям по безработице до 29 августа и увеличить ее размер до $400 с $300 в неделю. Изначальный план Байдена предполагал продление надбавок до конца сентября.

Помимо этого, пакет стимулов включает увеличение налоговых льгот для семей с детьми, пособий по уходу за детьми и налогового вычета за медицинское страхование для семей с низким и средним уровнем дохода.

Комитет планирует начать рассмотрение пакета стимулов в среду, 10 февраля.

Акции DuPont de Nemours Inc. (SPB: DD) подешевели на 3%, хотя американская химическая компания увеличила прибыль и выручку в четвертом квартале 2020 года, причем показатели превзошли ожидания рынка.

Бумаги Coty Inc. (SPB: COTY) упали на 15,1%. Американский производитель косметики и парфюмерии во втором квартале 2021 финансового года получил скорректированную прибыль выше прогноза, однако выручка компании упала больше, чем ожидалось.

Цена акций американского сервиса доставки еды DoorDash Inc. увеличилась на 5,8%. Компания сообщила, что приобретает стартап в сфере робототехники Chowbotics, просигнализировав о растущем интересе к автоматизированному производству продуктов питания. При этом компании не раскрыли условия сделки. Chowbotics была оценена в $46 млн в 2018 году, когда в последний раз провела раунд привлечения финансирования, согласно данным PitchBook.

Акции Eli Lilly & Co. подешевели на 2%. Главный финансовый директор фармкомпании Джош Смайли ушел в отставку после того, как стало известно о его "недопустимых личных отношениях с коллегами".

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 9,93 пункта (0,03%) и составил 31375,83 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 4,36 пункта (0,11%) - до 3911,23 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 20,06 пункта (0,14%) и составил 14007,70 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в среду, исключением стал рынок акций Японии.

Подъему котировок способствует возобновившийся оптимизм в отношении восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, который поддерживается прогрессом в вакцинации против коронавируса, ожиданиями масштабного пакета финансовой помощи в США и хорошими экономическими данными, отмечают аналитики.

Потребительские цены в Китае в январе неожиданно снизились, цены производителей выросли впервые за год.

Как сообщило Государственное статистическое управление КНР, потребительские цены (индекс CPI) уменьшились на 0,3% в годовом выражении после повышения на 0,2% в декабре. Эксперты не ожидали изменения, свидетельствуют данные Trading Economics.

Снижение потребительских цен в Китае в январе отражает, главным образом, более высокую базу для сравнения: в прошлом году на январь пришлось празднование Нового года по Лунному календарю, что традиционно введет к подъему стоимости многих товаров и услуг. В этом году праздники пришлись на февраль.

Потребительские цены в Китае в январе увеличились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне возросшего спроса в преддверии празднования Нового года по Лунному календарю.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 0,3% в годовом выражении после снижения на 0,4% в декабре. Эксперты в среднем прогнозировали их повышение на 0,4%. Рост PPI отмечен впервые с января 2020 года и является максимальным с мая 2019 года.

Относительно предыдущего месяца цены производителей в январе выросли на 1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК поднялся на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+4,8%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. (+3,9%) и производителя одежды Shenzhou International Group Holdings (+3,4%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. прибавляют 3,2%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. - 2,4%, производителя электроники Xiaomi Corp. - 0,7%.

В лидерах падения оказались бумаги нефтяной компании CNOOC (-0,9%), китайского девелопера Country Garden Holdings Co. (-0,5%) и нефтяной PetroChina Co. (-0,4%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 МСК опустился на 0,03%.

Акции автопроизводителя Toyota Motor Corp. подорожали на 2,3%, тогда как цена бумаг японского поставщика запчастей для автомобилей Denso Corp. выросла на 0,8%, после того как стартап Aurora Innovation Inc. объявил о планах сотрудничества с компаниями для "разработки и развертывания в глобальных масштабах самоуправляемых автомобилей". В декабре Aurora приобрела подразделение по разработке технологий беспилотного вождения американской Uber Technologies (SPB: UBER) Inc., предоставляющей услуги по заказу такси и доставке еды.

Между тем рыночная стоимость Nissan Motor Co. подскочила на 4,1%. Генеральный директор Nissan Макото Усида подтвердил важность электромобилей для будущего компании. Он сообщил телеканалу CNBC, что автопроизводитель попытается электрифицировать 100% всех новых транспортных средств "с начала 2030-х годов на ключевых рынках". Кроме того, он отметил, что Nissan работает с поставщиками, чтобы "минимизировать" влияние дефицита полупроводников в мире, который особенно сильно ударил по автомобильной отрасли.

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. растут на 1,3%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 1,2%. Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. дешевеют на 0,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК вырос на 0,7%.

Уровень безработицы в Южной Корее в январе 2021 года подскочил до 5,4% по сравнению с 4,6% в предыдущий месяц и 4% в том же месяце годом ранее, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные. Это максимальный показатель с октября 1999 года, согласно Trading Economics.

Количество безработных выросло на 262 тыс. - до 1,519 млн человек. Число занятых сократилось на 298 тыс. и составило 26,485 млн человек.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей электроники Samsung Electronics Co. снизилась на 0,4%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. выросла на 3,8%, бумаги Kia Motors Corp. подорожали на 2,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,5%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 1% и на 0,7% соответственно.

Цены на нефть снижаются в среду после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах в США за минувшую неделю.

Как сообщил API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 3,5 млн баррелей. Снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд, однако оно замедлилось по сравнению с предыдущей неделей, когда запасы упали на 4,26 млн баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в среду составляет $61,04 за баррель, что на $0,05 (0,08%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 9 февраля эти контракты подорожали на $0,53 (0,9%) - до $61,09 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $58,24 за баррель, что на $0,12 (0,21%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,39 (0,7%) - до $58,36 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги 9 февраля на максимумах с января 2020 года.

Стоимость Brent выросла во вторник по итогам восьмой сессии подряд, WTI дорожала семь сессий подряд.

"При том что динамика предложения на нефтяном рынке является ясной и устойчивой, внимание трейдеров сосредоточено на перспективах спроса", - отмечается в обзоре экспертов Sevens Report Research.

"Продолжающаяся вакцинация, некоторое снижение заболеваемости COVID-19, а также ожидания принятия нового пакета стимулов в США, улучшают перспективы спроса", - цитирует обзор MarketWatch.

Эксперты, однако, отмечают, что технические индикаторы указывают на возможную коррекцию цен на нефть после длительного подъема. Кроме того, есть опасения, что повышение цен будет способствовать наращиванию добычи некоторыми производителями нефти, пишет Bloomberg.