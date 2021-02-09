Рубль вечером растерял часть роста к доллару и развернулся вниз к евро на фоне фиксации прибыли

Москва. 9 февраля. Доллар сократил потери, евро развернулся вверх на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль сократил темпы роста к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли по рисковым активам и нефти, не сумевшей продолжить уверенный рост.

Курс доллара США составил 74,05 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 24,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 74 руб./$1 впервые с 21 января. Евро стоил 89,59 руб./EUR1, подорожав на 0,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,5 копейки - до 81,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером несколько сократил темпы роста к доллару и развернулся вниз к евро на фоне фиксации прибыли, которая началась среди инвесторов в рисковые активы после существенного роста в предыдущие дни и в ожидании новой порции информации о перспективах принятия новой программы стимулирования экономики США.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в воскресенье, что американская экономика может вернуться к полной занятости к концу 2022 года в случае принятия пакета стимулирующих мер, предложенных президентом страны Джо Байденом. "Абсолютно нет причин, по которым восстановление экономики должно быть длительным и медленным", - сказала Йеллен.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заверила, что законодатели примут новый пакет мер поддержки американской экономики до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

Сенат одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный пакет стимулов объемом $1,9 трлн без поддержки республиканцев, а демократы из Палаты представителей во вторник представили первый вариант этого пакета стимулов.

Бюджетный комитет нижней палаты Конгресса, в частности, предлагает дополнительные прямые выплаты в размере на $1400 на человека для американцев с доходом не более $75000 в год и пар с доходом не более $150000.

Комитет также предлагает продлить срок предоставления надбавки к пособиям по безработице до 29 августа и увеличить ее размер до $400 с $300 в неделю. Изначальный план Байдена предполагал продление надбавок до конца сентября.

Помимо этого, пакет стимулов включает увеличение налоговых льгот для семей с детьми, пособий по уходу за детьми и налогового вычета за медицинское страхование для семей с низким и средним уровнем дохода. Комитет планирует начать рассмотрение пакета стимулов в среду, 10 февраля.

В центре внимания игроков также находятся ситуация с замедлением темпов роста заражений коронавирусом и госпитализаций в связи с локдаунами и процесс вакцинации. Ранее в данном контексте их оптимизм был омрачен информацией, что вакцина компании AstraZeneca (LON:AZN) и Оксфордского университета эффективна против южноафриканского штамма коронавируса только в 10% случаев, как о том сообщили накануне британские СМИ со ссылкой на исследование специалистов южноафриканского университета Витватерсранда и Оксфордского университета.

В то же время, как подчеркнул в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, успешные результаты III фазы испытаний российской вакцины "Спутник V", опубликованные на прошлой неделе, способствуют росту зарубежного интереса к российскому препарату и перспективам вклада российской разработки в нормализацию эпидемиологической ситуации в мире, включая Европу. "Это может положительно сказаться на имидже России и косвенно способствовать уменьшению воспринимаемых рисков для иностранных инвесторов", - говорит Беспалов.

Цены на нефть эталонных марок продолжают слабо колебаться вечером во вторник. Тем не менее участники рынка не намерены списывать со счетов возможности возвращения к доковидной модели потребления нефти по мере выхода из кризиса.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,18% - до $60,67 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,09% - до $57,92 за баррель.

Аналитики отмечают признаки восстановления спроса на нефть по всему миру, пишет S&P Global Platts. Импорт в Китай на прошлой неделе достиг шестимесячного максимума. В Индии спрос возвращается к уровню, который наблюдался до пандемии, благодаря росту автомобильного трафика. Тем временем США в январе стали самым крупным покупателем своей собственной нефти.

"Есть большой оптимизм по поводу того, что вакцинация сыграет ключевую роль в возвращении мировой экономики в обычное состояние", - сказал старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

"Прогнозы спроса на нефть от МЭА и ОПЕК, которые станут доступны после публикации ежемесячных отчетов этих организаций в четверг, могут помочь инвесторам оценить степень устойчивости тенденции на увеличение нефтяных цен, которую мы наблюдаем с начала предыдущей недели", - в свою очередь, подчеркивает Беспалов.

По его словам, помимо нефтяных котировок курс российской валюты поддерживают и другие факторы. "Относительное угасание санкционной риторики и отсутствие новых сигналов о перспективах введения антироссийских санкций, способных нанести существенный вред экономике, может заставить инвесторов сделать переоценку тех рисков, которые уже сейчас могут быть заложены в курс", - говорит аналитик.

Поддержку рублю также может оказать и то, что продолжающая расти инфляция, вероятно, ограничит ЦБ РФ от дальнейшего смягчения монетарной политики. "На наш взгляд, российский регулятор по итогам февральского заседания, результаты которого будут озвучены в эту пятницу, сохранит ключевую ставку на текущем уровне. Тем не менее, отдельного внимания будет заслуживать риторика ЦБ относительно его видения ситуации с инфляцией и пространства для дальнейших мер, направленных на поддержку экономики в сложившихся условиях", - говорит Беспалов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 февраля на 14,1 копейки, до 74,1192 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,67 копейки, до 89,4019 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 33,24 копейки по отношению к понедельнику и составил 74,04 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 30,25 копейки и составил 74,054 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 345,145 млн, из которых $614,951 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 730,194 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 9,73 копейки, до 89,5743 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 8,48 копейки и составил 89,5918 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR869,734 млн, из которых EUR463,083 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR406,651 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 9 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 921,3 млрд рублей (при лимите 3,39 трлн рублей и спросе 1 трлн 921,3 млрд рублей) в среднем по ставке 4,23% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 февраля, банки разместили 1 трлн 188,6 млрд рублей (при лимите 2,32 трлн рублей и спросе 1 трлн 188,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 9 февраля провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 3,15 трлн рублей при лимите 3,15 трлн рублей и спросе 3 трлн 155,3 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,21% годовых.

ЦБ РФ 9 февраля также провел доразмещение 41-го и 42-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 9 млрд 532,2 млн рублей по номиналу и 234 млрд 669 млн рублей по номиналу соответственно. Средневзвешенная цена аукциона по размещению 41-го выпуска составила 100,0004% от номинала, 42-го выпуска - 100,0005% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 28 базисных пунктов (б.п.) - до 4,04% годовых, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и срок 1 месяц поднялись на 1 б.п. - до 4,39% и 4,71% годовых. Ставки на срок 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 4,89% и 4,93% годовых.