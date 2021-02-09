Рынок акций РФ во вторник скорректировался после роста, выросли Qiwi, Магнит и TCS

Москва. 9 февраля. Рынок акций РФ провел торги во вторник в коррекционных настроениях вместе с фондовой Европой и забуксовавшей нефтью после ралли на фоне снижения опасений по поводу пандемии COVID-19; индекс МосБиржи после локального скачка выше 3465 пунктов откатился под 3430 пунктов, при этом выросли расписки Qiwi, TCS Group и бумаги "Магнита".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3426,86 пункта (-0,6%, максимум дня - 3466,51 пункта), индекс РТС - 1457,87 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,6%.

Доллар просел до 74,05 рубля (-0,25 рубля), золото стоит $1843,2 за тройскую унцию (+0,5%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,5% и -1,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,3%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали АДР Qiwi (+8,6%), акции "Магнита" (+2,9%), ГДР TCS Group (+2,5%), "Московской биржи" (+2,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

Активными пользователями платежного сервиса "Магнита" за полтора месяца стали около 100 тыс. клиентов ритейлера. Платежный сервис Magnit Pay, который ритейлер разработал в партнерстве со своим акционером - группой ВТБ, был запущен в середине декабря 2020 года и стал первым этапом развития суперприложения на базе программы лояльности "Магнита".

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, попытка рынка акций РФ подрасти вслед за азиатскими индексами во вторник завершилась откатом на фоне возврата нефти Brent под уровень $61 за баррель и просадки европейских индексов. В Европе приход веры в будущее затягивается из-за низкой эффективности вакцины AstraZeneca против ряда штаммов коронавируса и проблем самой компании с производством. Поэтому уже в марте на европейском рынке может появиться российская вакцина "Спутник V", а европейские власти заключили договор с Pfizer о дополнительной поставке еще 300 млн доз.

Рост бумаг TCS Group продолжился на ожиданиях их включения в индексы MSCI Russia, а по бумагам Сбербанка прошла явная фиксация прибыли, которую можно связать как с локальной перекупленностью рынка, так и с разочарованием об отсутствии планов у властей РФ наращивания социальных расходов.

При отсутствии явных инвестиционных преимуществ рубля (ставка ЦБ ниже инфляции) актуальность рисков внешнеполитического характера остается высокой. Пока не прояснится вопрос содержания возможных будущих рестрикций, рублю будет сложно укрепляться, хотя на рынке растет число сторонников усиления рубля. Накануне Morgan Stanley (SPB: MS) также рекомендовал вкладываться в рубль с целью его укрепления минимум на 6%. Многое определится в пятницу риторикой ЦБ РФ. Пока расчет делается на то, что инфляция начнет замедляться уже в феврале-марте, но при ухудшении прогноза по инфляции от регулятора будут ждать соответствующих действий.

Международное энергетическое агентство ожидает, что потребление нефти в Индии увеличится вдвое к 2040 году. В год пандемии спрос немного ослаб по сравнению с около 5 млн б/с в 2019 году, но в течение двух десятилетий повысится до 8,7 млн б/с. На текущий момент Индия импортирует до 76% потребляемой нефти, а к 2040 году доля импорта увеличится до 92%. Импорт СПГ возрастет в 4 раза - до 124 млрд кубометров. Стоит отметить, что ожидаемые 8,7 млн б/с потребления - это вдвое меньше, чем в США, и почти на треть меньше, чем в сегодняшнем Китае. Тем не менее, упорный рост котировок нефти поддерживается не только патовой ситуацией с переговорным процессом США и Ирана, но и забастовками в Ливии. По данным Reuters, добыча нефти в Ливии упала до текущих 1,04 млн б/с с уровня 1,3 млн б/с в конце 2020 года из-за забастовок охраны нефтяной инфраструктуры. Однако эти проблемы с поставками могут натолкнуться на техническую перекупленность, которая заставляет проявлять осторожность и фиксировать прибыль после мощного подъема с начала года, считает аналитик.

Демократы в Конгрессе изучают возможность отстранения от должности прокуроров и конституционных судей, которые были назначены в период правления бывшего президента США Трампа, что само по себе является беспрецедентным. Однако рынки циничны, и для них главное наличие свежих денег. Поэтому пока речи о какой-либо сильной коррекции не идет, а на повестке дня новые стимулы и надежды на возвращение экономики в нормальное состояние на фоне массовой вакцинации. В России рынок склонен к консолидации, так как сильных сигналов на штурм исторических максимумов пока нет, считает Кочетков.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также полагает, что сохранению спроса на рисковые активы способствует продолжающееся замедление темпов распространения коронавируса в мире, а также массовая вакцинация против него. Это увеличивает шансы на быстрое восстановление экономики.

Во вторник многие биржевые площадки находятся под умеренным давлением, также несколько сдала позиции нефть, корректируя мощный рост предыдущих недель, несмотря на активное снижение доллара, способствующее подорожанию других сырьевых товаров. Также участники нефтяного рынка ждут еженедельную отраслевую статистику от Американского института нефти и Минэнерго США (ожидается рост запасов нефти на 1,3 млн баррелей и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 1,1 млн баррелей).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, к вечеру вторника российские фондовые индексы отступили от пиков сессии ввиду ухудшения внешнего фона. В лидерах роста выступили расписки Qiwi без видимых фундаментальных причин, акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (794,2 рубля) ушли в "минус" после взлета утром на статданных о росте продаж компании и утверждении новой дивидендной политики. C технической точки зрения дальнейший краткосрочный рост акций "М.Видео" при отсутствии новых веских драйверов может оказаться затруднительным ввиду их перекупленности. Бумаги скорее могут быть склонны к коррекции в район 775-800 руб., до преодоления которого среднесрочные длинные позиции остаются актуальными. Закрепление выше 850 руб. будет сигналом о готовности развить повышение в район 900 руб. К 900-1000 руб. акции "М.Видео" вполне могут стремиться в среднесрочном периоде при сохранении благоприятных фундаментальных показателей, считает аналитик.

Нефть забуксовала в росте после обновления максимумов более чем за год - инвесторы, судя по всему, начали вполне ожидаемую фиксацию прибыли в связи с перекупленностью. На фондовых биржах Европы отмечается умеренно негативный настрой, индексы перешли в стадию консолидации после достижения пиков с начала прошлого года.

Индексы МосБиржи и РТС во вторник удержались выше средних полос Боллинджера дневного графика (3400 и 1435 пунктов), а значит, сигнал на развитие повышения в район январских максимумов еще не отменен, и краткосрочный тренд на рынке остается восходящим. Отечественные активы обладают преимуществом по отношению к западным в связи с отсутствием их перекупленности, поэтому при восстановлении оптимизма будут готовы вернуться к уверенному повышению. Риски в краткосрочном периоде по-прежнему исходят в основном от возможной более глубокой коррекции цен на нефть. При благоприятном сценарии рынок РФ и рубль, вероятно, еще будут пробовать развить восходящий тренд. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - 3390-3500 пунктов, считает Кожухова.

По словам аналитика Sber CIB Коула Эйксона, во вторник "быки" на рынках акций сбавили напор для локальной фиксации прибыли. Индексный провайдер MSCI поздно вечером объявит результаты февральской квартальной ребалансировки, а реакцию рынков на это объявление можно будет наблюдать в среду. Для российского рынка представляет интерес потенциальное включение расписок TCS Group в стандартный индекс. Такой сценарий стал чуть более вероятным, так как в течение семи из 10 дней, когда MSCI отслеживает котировки для пересмотра, цена акций TCS Group превышала рассчитанный минимальный уровень, необходимый для включения в расчетную базу MSCI Russia Standard, отмечает Эйксон.

Во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX изменились на 0,2-0,3%), слабо проседает Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%).

На прошлой неделе Сенат США одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный Байденом пакет стимулов без поддержки республиканцев. Слабые показатели рынка труда США увеличивают перспективы принятия новых стимулов. Как сообщалось, число рабочих мест в США в январе 2021 года увеличилось лишь на 49 тыс. после падения на 227 тыс. в декабре.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные об инфляции в США за январь, которые будут обнародованы министерством труда в среду. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает, что инфляция в стране усилилась до 1,5% в годовом выражении с 1,4% в декабре.

Нефть во вторник прекратила рост, подогретый ранее ожиданиями возвращения к доковидной модели потребления по мере выхода из кризиса; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 выше уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $60,64 за баррель (+0,1% и +2,1% накануне), мартовская цена WTI - $57,88 за баррель (-0,2% и +2% в понедельник).

Аналитики отмечают признаки восстановления спроса на нефть по всему миру, пишет S&P Global Platts. Импорт в Китай на прошлой неделе достиг 6-месячного максимума. В Индии спрос возвращается к уровню, который наблюдался до пандемии, благодаря росту автомобильного трафика. Тем временем США в январе стали самым крупным покупателем своей собственной нефти.

Сокращение предложения нефтепроизводителями как в ОПЕК+, так и в США также способствовало ралли на нефтяном рынке.

Вместе с тем, аналитики ANZ отмечают, что количество буровых установок в США все еще на 60% ниже уровня, наблюдавшегося до вспышки коронавируса, что свидетельствует о нежелании компаний наращивать бурение.

Однако некоторые эксперты с осторожностью относятся к ситуации на нефтяном рынке, предупреждая, что улучшение фундаментальных факторов может быть переоценено.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-6,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-3,6% и -3,9% "префы"), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-3,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,2%).

Бумаги "М.Видео" завершили день снижением на 1,1% после утреннего роста более чем на 8% на новостях о дивидендах и хорошем финотчете. Группа "М.Видео-Эльдорадо" утвердила новую дивидендную политику: ритейлер планирует направлять на дивидендные выплаты не менее 100% чистой прибыли по МСФО.

Рекомендации совета директоров в отношении дивидендов будут определяться соотношением чистого долга к EBITDA (по МСФО (IAS) 17) на конец последнего отчетного года на уровне или менее 2,0х. Если коэффициент будет выше, уровень дивидендов будет определяться "с учетом факторов, актуальных для совета директоров на момент принятия решения", сообщил ритейлер. Компания намерена осуществлять выплаты два раза в год.

Кроме того, группа "М.Видео-Эльдорадо" в IV квартале 2020 года увеличила показатель GMV на 18,9% по сравнению с показателем за IV квартал 2019 года, до 164,3 млрд рублей (GMV - gross merchandise value, включает продажи товаров и сервисов, с учетом НДС, за вычетом скидок и возвратов). При этом в январе 2021 года продажи GMV выросли более чем на 20%.

Выросли акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+8,9% и +17,3% "префы"), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+4,1%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+3,4% и +15% "префы"), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+2,9%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+2,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 100,58 млрд рублей (из них 23,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,9 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 6,94 млрд рублей - на акции "Норникеля").