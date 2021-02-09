"КИТ Финанс Брокер"рекомендует покупать акции Магнита после текущей коррекции

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" рекомендуют покупать акции "Магнита" после текущей коррекции с 5762 руб. до 5000 руб., говорится в комментарии инвесткомпании. Ко дню инвестора, который пройдёт 18 февраля 2020г, рост акций "Магнита" может ускориться в ожидании обновления стратегии ритейлера. Целевой ориентир по акциям "Магнита" - 6000 руб., потенциал 15,6%.

"Магнит на прошлой неделе опубликовал финансовые результаты за IVК2020 по МСФО. Выручка продуктового ритейлера увеличилась на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 407,2 млрд руб. Чистая прибыль Магнита выросла на 176,9% - до 11,1 млрд руб. Сильные результаты Магнита обусловлены ростом сопоставимых продаж до 7,5% г/г на фоне продолжающейся кампании по повышению операционной эффективности и увеличения среднего чека. В итоге чистая прибыль Магнита по итогам 2020г составила 37,8 млрд руб., увеличившись на 120,9% по сравнению с 2019г", - говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

Также аналитики инвесткомпании отмечают, что "Магнит" нарастил собственное производство на 30% в 2020г, продукция которого реализуется в сети под собственными торговыми марками. Это положительно сказывается на росте маржинальности бизнеса.

"Мы считаем, что рост финансовых показателей "Магнита" связан в основном с продуктовой инфляцией, которая продлится, как минимум, в IК2021, что, в свою очередь, отразится на выручке компании. В связи с вышеперечисленным, мы рекомендуем покупать акции "Магнита" после текущей коррекции с 5762 руб. до 5000 руб. Ко дню инвестора, который пройдёт 18 февраля 2020г, акции "Магнита" могут ускориться в ожидании обновления стратегии ритейлера. Целевой ориентир по акциям "Магнита" - 6000 руб., потенциал 15,6%", - заключают эксперты "КИТ Финанс".

Магнит - российская сеть розничных магазинов, расположенная в 3,7 тыс. населённых пунктов и состоящая на 2020 год из около 15 тыс. небольших продуктовых магазинов, 500 супермаркетов, 5 тыс. магазинов парфюмерии и косметики, 1 тыс. аптек, а также нескольких магазинов других форматов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.