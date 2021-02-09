Цены евробондов РФ во вторник приостановили падение благодаря коррекции базовых процентных ставок

Москва. 9 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник приостановили падение благодаря наметившейся стабилизации ситуации в секторе базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 2,5 базисного пункта по отношению к закрытию 8 февраля и составила 115,82% от номинала, что соответствует доходности 1,52% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,47% от номинала, что соответствует доходности 0,065% годовых (без изменений к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился за день всего на 0,5 пункта и составил 145,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 20 базисных пунктов - до 139,03% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,39% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 10 базисных пунктов - до 133,4% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,4% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 3 базисных пункта - до 115,19% от номинала, что соответствует доходности 1,735% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 110,315% от номинала (доходность - 0,85% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 12 базисных пунктов, подорожав до 132,27% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,39% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 6 базисных пунктов, до 114,04% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 1,9% годовых).

"После падения последних нескольких дней сегодня ситуация в секторе суверенных еврооблигаций развивающихся стран стабилизировалась благодаря приостановившемуся росту базовых процентных ставок. В последние дни ситуация на рынке была негативной вследствие наложения двух основных факторов, с одной стороны, произошло снижение "аппетита" к риску у глобальных инвесторов, а с другой - наблюдался рост базовых процентных ставок, что также выступало негативом для динамики облигаций emerging markets. Но сегодня доходности US Treasuries стали корректироваться вниз, что оказало поддержку евробондам развивающихся стран, в том числе и российским бумагам. При этом в целом "короткие" бумаги чувствуют себя более стабильно, нежели "длинные" выпуски, которые в большей степени подвержены влиянию санкционных рисков, что и является причиной неадекватно высоких спредов в этом сегменте рынка. При этом в ближайшее время данный риск, скорее всего, останется в спредах и соответственно в ценах", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.