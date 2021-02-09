Рубль вряд ли выйдет из диапазона 73-75 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ

Рубль вряд ли выйдет из диапазона 73-75 руб./$1 на текущей неделе, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Восстановление цен на нефть и некоторое снижение геополитической напряженности поспособствуют восстановлению рубля, - пишут аналитики банка. - Плюс к этому сохранится спрос инвесторов на рисковые активы на фоне процесса вакцинации, который набирает обороты, что должно помочь победить пандемию коронавируса, а также на ожиданиях принятия пакета помощи американской экономике. В сложившихся обстоятельствах рубль может продолжить укрепляться к основным мировым валютам. В случае существенного улучшения внешней конъюнктуры ожидаем тестирование нижней границы данного коридора".

Также аналитики ПСБ отмечают, что не ожидают существенного влияния на рубль результатов заседания ЦБ РФ. Сохранение ставки регулятором на текущем уровне уже заложено в котировки. Из внутренних факторов эксперты выделяют снижение объемов покупок валюты по бюджетному правилу. Так, с 5 февраля по 4 марта на рынке будет куплено валюты в эквиваленте 45,6 млрд рублей (против 106,3 млрд руб. в январе), что соответствует ежедневным покупкам в размере 2,4 млрд рублей (против 7,2 млрд рублей в январе).

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