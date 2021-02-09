Возможен подъем котировок акций Hasbro до $106 - "Фридом Финанс"

Возможен подъем котировок акций Hasbro Inc. до уровня $106 за штуку, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Спрос на продукцию Hasbro, в частности, на настольные игры и коллекционные карты, помог компании превзойти консенсус-прогноз выручки и прибыли за четвертый квартал 2020 года, констатирует эксперт. Производитель игрушек также сообщил о 43%-процентном скачке годовой онлайн-выручки до более чем $1 млрд. Общая выручка выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года и составила $1,72 млрд, превысив консенсус-прогноз в $1,69 млрд. При этом динамика чистой прибыли упала до $105,2 млн или 76 центов на акцию с $267,3 млн или $2,01 на акцию годом ранее.

"Пандемия закончится, но компания постарается сохранить тренд онлайн-продаж. Hasbro планирует запустить серию игр и новых игрушек дошкольных брендов Peppa Pig и PJ Masks. Инвесторам не стоит драматизировать ухудшение прибыльности компании. Hasbro потратила $34,7 млн на покупку Entertainment One, фирмы, стоящей за Peppa Pig, при этом также выросли расходы на продажу, распространение и администрирование, что может быть связано с расширением онлайн-сегмента. После закрепления котировок выше $100 за акцию ожидаем достижения уровня $106 за акцию", - отмечает Миронюк.

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