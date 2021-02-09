Рубль днем сократил темпы укрепления к бивалютной корзине на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти

Москва. 9 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, хотя и чуть более медленными темпами, чем при открытии торгов; рубль несколько сократил темпы роста к бивалютной корзине на фоне небольшой фиксации прибыли на рынках других рисковых активов, а также нефти, не сумевшей продолжить уверенный рост.

Курс доллара США составил 73,97 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется ниже 74 руб./$1 впервые с 21 января. Евро стоил 89,55 руб./EUR1, подешевев на 3,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,84 копейки - до 80,98 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 февраля на 14,1 копейки, до 74,1192 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,67 копейки, до 89,4019 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем продолжает повышаться к доллару и евро, хотя и менее заметными темпами, чем при открытии торгов. Участники мировых фондовых и сырьевых рынков, а также валютных площадок emerging markets постепенно начинают фиксировать прибыль после существенного роста в предыдущие дни и в ожидании новой порции информации о перспективах принятия новой программы стимулирования экономики США.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в воскресенье, что американская экономика может вернуться к полной занятости к концу 2022 года в случае принятия пакета стимулирующих мер, предложенных президентом страны Джо Байденом. "Абсолютно нет причин, по которым восстановление экономики должно быть длительным и медленным", - сказала Йеллен.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заверила, что законодатели примут новый пакет мер поддержки американской экономики до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

Сенат одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн без поддержки республиканцев. Слабые показатели рынка труда увеличивают перспективы принятия новых стимулов.

В центре внимания игроков находятся ситуация с замедлением темпов роста заражений коронавирусом и госпитализаций в связи с локдаунами и процесс вакцинации. В данном контексте их оптимизм был омрачен информацией, что вакцина компании AstraZeneca (LON:AZN) и Оксфордского университета эффективна против южноафриканского штамма коронавируса только в 10% случаев, как о том сообщили накануне британские СМИ со ссылкой на исследование специалистов южноафриканского университета Витватерсранда и Оксфордского университета.

"Основным фактором, влияющим на ценообразование финансовых рынков, остается вопрос - "когда и сколько" правительство США выделит денег для поддержки экономики. Эффект от выделенных в 2020 году $3,9 трлн оказал на нее стабилизирующее влияние, однако для компенсации влияния второй волны COVID-19 этих средств уже, по-видимому, не хватает (в частности, каждую неделю января в среднем подавалось 850 тыс. новых заявок на пособия по безработице, что в разы больше, чем до пандемии). Предлагаемая правительством США (в лице главы Минфина Джанет Йеллен, являющейся "родителем политики печатного станка") сумма помощи $1,9 трлн пока не находит поддержки большинства в Конгрессе. Одним из аргументов против выступают высокие инфляционные риски, которые должны (по крайней мере, в теории) возникнуть после таких огромных трат (видимо, люди, привыкнув к регулярным раздачам бесплатных денег, начнут активно тратить), хотя последние данные не указывают на признаки роста CPI (индекс остается вблизи 1,6%, заметно ниже долгосрочной цели в 2%)", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.

"Текущее укрепление рубля выглядит логичным и оправданным, особенно учитывая, что нефть торгуется на максимумах января прошлого года. При таких масштабах нефтяного ралли подъем нашей валюты мог быть более агрессивным, если бы не геополитические риски. Впрочем, с этого фронта вряд ли стоит ожидать серьезных ударов. Даже если Евросоюз пойдет на новые ограничения в отношении Москвы, скорее всего, они будут мягкими. Более значимая угроза идет со стороны Вашингтона, который настроен агрессивнее, но и здесь нужно помнить, что в текущем курсе рубля геополитическая премия за риск в большей степени уже учтена", - полагает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Цены на нефть эталонных марок растеряли утренний рост и демонстрируют небольшие разнонаправленные колебания. Тем не менее участники рынка не намерены списывать со счетов возможности возвращения к доковидной модели потребления нефти по мере выхода из кризиса.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,07% - до $60,6 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,1% - до $57,79 за баррель.

Аналитики отмечают признаки восстановления спроса на нефть по всему миру, пишет S&P Global Platts. Импорт в Китай на прошлой неделе достиг шестимесячного максимума. В Индии спрос возвращается к уровню, который наблюдался до пандемии, благодаря росту автомобильного трафика. Тем временем США в январе стали самым крупным покупателем своей собственной нефти.

"Есть большой оптимизм по поводу того, что вакцинация сыграет ключевую роль в возвращении мировой экономики в обычное состояние", - сказал старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Банк России во вторник, 9 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 921,3 млрд рублей (при лимите 3,39 трлн рублей и спросе 1 трлн 921,3 млрд рублей) в среднем по ставке 4,23% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 февраля, банки разместили 1 трлн 188,6 млрд рублей (при лимите 2,32 трлн рублей и спросе 1 трлн 188,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 9 февраля провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 3,15 трлн рублей при лимите 3,15 трлн рублей и спросе 3 трлн 155,3 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,21% годовых.

ЦБ РФ 9 февраля также провел доразмещение 41-го и 42-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 9 млрд 532,2 млн рублей по номиналу и 234 млрд 669 млн рублей по номиналу соответственно. Средневзвешенная цена аукциона по размещению 41-го выпуска составила 100,0004% от номинала, 42-го выпуска - 100,0005% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 28 базисных пунктов (б.п.) - до 4,04% годовых, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и срок 1 месяц поднялись на 1 б.п. - до 4,39% и 4,71% годовых. Ставки на срок 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 4,89% и 4,93% годовых.