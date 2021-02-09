"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Qualcomm с целью $175

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Qualcomm Inc. с целью $175 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: $139, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"После сильной отчетности за четвертый квартал 2020 года бумаги компании снизилась на 9% на фоне фиксации прибыли инвесторами. Несмотря на то что компания может столкнуться с замедлением реализации продукции в первом квартале 2021 году на фоне замедления продаж телефонных аппаратов, в дальнейшем компания сможет наверстать упущенное. Драйвером роста может стать внедрение технологий и развертывание 5G в мобильных устройствах", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения, бумага продолжает находится в боковом восходящем тренде. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $175. При покупке на объем 17% риск на портфель составит 1 %", - указывают в "Финаме".

Qualcomm Inc. - крупнейшая американская компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи (GPS, WiFi, Bluetooth, 3G/ 4G). Основана в 1985 году, штаб-квартира находится в Калифорнии, США.

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