"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "М.Видео" с целью 895 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "М.Видео" с целью 895 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: 835 рублей, потенциальная доходность: 7,18%, стоп-приказ: 808 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

""М.Видео" показала неплохой отчет: выручка в январе 2021 года превысила выручку января 2020 года на 20%. К тому же компания планирует направлять на дивиденды не менее 100% чистой прибыли по МСФО. Многие направления компании показали рост по итогам 2020 года (например, направление онлайн-продаж выросло на 100%), - отмечают аналитики инвесткомпании.

"С нашей точки зрения, стратегия цифровой трансформации, которую для компании написали McKinsey, начинает выливаться в реальные практические результаты, и, возможно на всеобщем буме повышенного спроса к онлайн-торговле оценка компании по выручке (в этом секторе инвесторы любят такую модель оценки) вырастет. Сейчас она составляет 45%. Для сравнения, Ozon оценивается примерно в 1400% (14 годовых выручек)", - пишут эксперты "Финама".

Также аналитики отмечают, что, с технической точки зрения, бумага торгуется в среднесрочном боковом тренде, показав его краткосрочный пробой после позитивных фундаментальных новостей. "Вполне вероятно закрепление на уровне поддержки выше 808 рублей (уровень до публикации фундаментальных данных). Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При такой покупке риск на портфель составит 0,5%", - указывают в инвесткомпании.

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