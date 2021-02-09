Рынок акций США является основным бенефициаром фискальных и монетарных стимулов - Райффайзенбанк

Рынок акций США является основным бенефициаром фискальных и монетарных стимулов с большим потенциалом для дальнейшего роста, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

"Подвешенное состояние вопроса о новых стимулах ( с осени прошлого года) не мешает финансовым рынкам продолжать начатое после обвала в марте ралли ( с начала этого года индекс S&P прибавил почти 6%), - отмечает аналитик банка Денис Порывай. - При этом рост сместился из цифрового сегмента в циклические сектора (производящие нецифровые товары). Ралли на рынке нефти, которая подорожала с начала декабря 2020 г. почти на 20% (до 61 долл./барр. Brent), отражает это смещение инвестиционных потоков. Похоже, инвесторы уверены, что принятие стимулов лишь вопрос времени ( и плохие экономические новости повышают шансы на быстрое выделение денег), а масштабная вакцинация позволит снять действующие ограничения (это приведет к снижению премии в рисковых активах за экономические риски)".

Эксперт банка полагает, что рынок американских акций является основным бенефициаром (фискальных и монетарных) стимулов с большим потенциалом для дальнейшего роста: сравнение E/P (=чистая прибыль /капитализация) c доходностью 10-летних UST сейчас и год назад (доходность на 45% ниже) свидетельствует о том, что капитализация рынка должна вырасти как минимум на 50% (минимум, т.к. помимо ставок стимул предоставляется в виде бесплатных денег, которые мы в своей оценке не учли), чтобы нивелировать присутствующую премию за экономический риск от влияния пандемии.

"Иными словами, мы не считаем, что на рынках присутствует пузырь, который должен скоро лопнуть, т.к. ценообразование обосновано проводимой денежно-кредитной политикой ФРС и бюджетной политикой США", - заключает Порывай.

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