Наибольший потенциал позитивной переоценки у акций Татнефти, Газпром нефти и ЛУКОЙЛа - BCS Express

Акции российских нефтяных компаний в большинстве своем выглядят дешево относительно исторических значений нефти в рублях, причем наибольший потенциал позитивной переоценки, исходя из отношения нефть в рублях/цена акций, - у "Татнефти", "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛа", говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева.

Нефть с начала года выросла в цене на 17%, а рубль ослаб относительно доллара на 1%. Из-за этого стоимость барреля в рублях - одного из важнейших драйверов для акций российских нефтяников - прибавила 18%, однако сопоставимой динамики в бумагах нефтяных компаний не наблюдается, считает Пучкарев.

Акции российских нефтяных компаний в большинстве своем, по мнению эксперта, выглядят дешево относительно исторических значений нефти в рублях. Наибольший потенциал позитивной переоценки исходя из отношения нефть в рублях/цена акций - у "Татнефти", "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛа". В бумагах "Роснефти" дисконт не такой значительный, но это компенсируется развитием перспективного проекта.

"Отставание акций российских нефтяников может объясняться влиянием сделки ОПЕК+, ведь совокупная добыча временно упала. Однако уже в среднесрочной перспективе квоты на производство могут вырасти, поэтому бумаги могут переоцениться на среднесрочном горизонте. Отношение нефть в рублях/значение отраслевого индекса нефти и газа на текущий момент составляет 0,57х против среднего уровня 0,43х в 2020 г. и 0,54х в 2019 г. Это свидетельствует о том, что в моменте акции нефтяных компаний недооценены относительно цен на сырье", - указывает аналитик инвесткомпании.

Самый значительный дисконт текущего значения нефть в рублях/цена акций к уровню 2020 г. у "Башнефти", полагает Пучкарев. Компания по итогам 2020 г. сильно снизила прибыль, в дивидендном вопросе повышенная неопределенность. Кроме того, финансовые результаты "Башнефти" в последние годы демонстрируют не самую позитивную динамику. Поэтому отставание бумаг относительно нефти в рублях отчасти оправданно.

"Татнефть" в прошлом году выглядела хуже конкурентов, в 2021 г. тенденция пока сохраняется. Одной из причин отставания эксперту видится нестабильность дивидендных выплат в 2020 г. Если ранее инвесторы стабильно получали дивиденды по итогам квартала, то в 2020 г. компания отказалась от выплат по обыкновенным акциям за IV квартал 2019 г., а по итогам 9 месяцев вопрос о выплате дивидендов не был внесен в повестку совета директоров. При этом относительно цен на нефть потенциал роста в бумаге довольно внушительный. Если инвесторы получат четкие сигналы о том, что компания возвращается к практике стабильных дивидендных выплат, акции могут заметно вырасти в цене, считает аналитик BCS Express.

"В кейсе "Сургутнефтегаза"-ао заметна недооценка относительно текущих цен на нефть, однако здесь нужно учитывать фактор волатильности бумаг в 2019-2020 гг.. - подчеркивает Пучкарев. - Разгон акций в 2019 г. происходил без объективных на то причин, поэтому коррекция в 2020 г. выглядит лишь возвращением к относительно справедливым уровням. Из-за этого по индикатору нефть в рублях/цена акции показатели за 2019-2020 гг. сильно разнятся. В "префах" "Сургутнефтегаза" дисконт относительно 2020 г. есть, а в сравнении с 2019 г. он минимален. Показатель нефть в рублях/цена акции не вполне показательна для привилегированных акций Сургутнефтегаза, так как большее влияние на прибыль компании оказывают колебания валютных курсов".

Акции "Газпром нефти" сильно отстали от динамики цен на сырье. Ранее важным драйвером в кейсе компании был рост объемов добычи нефти. В 2020 г. этот момент стал не так актуален из-за ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Однако теперь, когда конъюнктура стабилизировалась и появились предпосылки к увеличению объемов добычи, бумаги "Газпром нефти" могут начать догонять отраслевых конкурентов. Из-за этого потенциал роста в них довольно внушительный, полагает аналитик инвесткомпании.

"ЛУКОЙЛ", на взгляд эксперта, также выглядит сравнительно дешево относительно стоимости нефти в рублях, однако дисконт все же не такой значительный, как у отмеченных выше компаний. Вероятно, это связано с особенностями дивидендной политики компании. "ЛУКОЙЛ", в отличие от конкурентов, при выплате дивидендов ориентируется на свободный денежный поток (FCF). Поэтому компания может выплатить сравнительно крупные дивиденды по итогам 2020 г., в то время как выплаты остальных компаний могут пострадать от неденежных убытков по курсовым разницам.

""Роснефть" демонстрирует наиболее сильные результаты в секторе, а дисконт отношения нефть в рублях/цена акций к медианному значению 2020 г. наименьший среди выбранных компаний. Ключевая причина такой динамики - перспективы развития "Восток Ойл". Проект может стать мощным драйвером для компании на ближайшие годы, что уже постепенно закладывается в котировки. Потенциал относительно медианных значений за 2020 г. отношения нефть в рублях/цена акций еще присутствует, однако сравнивая с показателем 2019 г. бумаги оценены сравнительно справедливо", - отмечает аналитик BCS Express.

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