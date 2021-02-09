"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ-10 акций России

Название Доля в портфеле,в % Дивидендная доходностьна следующие 12 месяцев,в % "АЛРОСА", ао 10 19,6 "Газпром", ао 10 3,8 "Газпром нефть", ао 10 3,9 "Интер РАО", ао 10 3,6 "ЛУКОЙЛ", ао 10 6,3 "Магнит", ао 10 10,8 "Роснефть", ао 10 4,7 "Ростелеком", ао 10 7,2 Сбербанк, ао 10 6,0 "Сургутнефтегаз", ап 10 16,4

"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ-листа акций России, добавив акции "Газпром нефти", "Магнита" и "АЛРОСА", убрав бумаги Polymetal, "Аэрофлота" и "Юнипро", говорится в комментарии инвестбанка. Аналитики инвестбанка увеличили долю акций нефтяных компаний на фоне более позитивного взгляда на сектор и включили акции "Газпром нефти", которые отстали в динамике от рынка. Цены на нефть существенно превысили консенсус-прогноз - это, по их мнению, приведёт к повышению инвестбанками оценок финансовых результатов компании. Одновременно с этим, эксперты исключили акции "Аэрофлота". Также аналитики добавили в топ-10 акции "АЛРОСА", потому что ожидают дальнейшего восстановления рынка алмазов и возможного усиления спроса из-за новогодних праздников в Китае и Дня святого Валентина в США и Европе. Акции "АЛРОСА" заместили в топ-10 акций России бумаги Polymetal, которые лишились краткосрочных драйверов для роста, но остаются фаворитом экспертов инвестбанка среди золотодобытчиков. "Мы заменяем акции "Юнипро" на акции "Магнита", так как ожидаем, что котировки акций ритейлера могут показать лучшую динамику в ближайший месяц на фоне проводимого Дня стратегии", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции". Новый состав топ-10 акций России (100%):Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.