Котировки нефти могут достичь $63/барр. на текущей неделе - "Фридом Финанс"

Котировки нефти марки Brent, вероятно, могут достичь уровня $63 за баррель на текущей неделе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Динамика котировок нефти обусловлена сочетанием факторов. Фундаментальной причиной роста стали мировая инфляция, намерения американской администрации ограничивать сланцевую добычу, действие соглашение ОПЕК+ и оживление мировой экономики. В краткосрочном плане повышение цены обусловлено усилением спроса ввиду холодной погоды и сокращения запасов в Европе и США. Технически приближение к важному уровню часто сопровождается его пробоем и дальнейшим движением цены на 3-5%. Полагаем, что на этой неделе котировки нефти марки Brent могут достичь $63 за баррель", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке Георгий Ващенко.

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