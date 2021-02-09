Утренний рост рынка акций РФ сменился коррекцией, растут Qiwi, Ozon и М.Видео

Москва. 9 февраля. Рынок акций РФ после позитивного открытия вслед за ростом нефти приступил к коррекционному снижению в рамках фиксации прибыли игроками на фоне проседающей фондовой Европы; растут расписки Qiwi и Ozon, также дорожают на дивидендных новостях бумаги "М.Видео".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3441 пункта (-0,1%, максимум дня - 3466,51 пункта), индекс РТС - 1460,66 пункта (-0,1%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,7%.

Доллар просел до 74,21 рубля (-0,1 рубля), золото стоит $1841,7 за тройскую унцию (+0,4%).

Подешевели ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,3%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,5% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали АДР Qiwi (+8%), АДР Ozon (+2,7%), акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Московской Биржи" (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник позитивный: нефть и промышленные металлы дорожают на фоне глобальной слабости доллара, азиатские рынки выросли в надежде на стимулы в США и восстановление глобальной экономики благодаря массовой вакцинации от COVID-19.

В США одобрение пакета "Спасения Америки" за $1,9 трлн становится формальностью. Вакцинация в мире проходит далеко не гладко, но все же идет. Даже "Северный поток 2" неожиданно стал не столь неприятен в Европе на фоне сильных холодов. "Газпром" (MOEX: GAZP) в последнее время получает довольно много позитивных событий и развитий ситуации. Холодная зима 2020-2021 годов показала, что без российского газа в Европе тепло станет слишком дорогим, а иногда недоступным. На этом фоне судно "Фортуна" начала укладку труб "Северного потока 2" в датских водах. В декабре 2020 года средняя цена поставки газа "Газпрома" в Европу поднялась до $156,7 за 1 тыс. кубометров, а выручка достигла $3,09 млрд. За весь 2020 год, по данным ФТС, средняя цена составила $126,7 за 1 тыс. кубометров, а выручка - $25,3 млрд. Для сравнения: в 2019 году выручка от экспорта составила $41,6 млрд.

В январе цены на газ продолжили расти, да и в феврале ситуация на газовом рынке Европы существенно не улучшилась. К 3 февраля текущего года запасы в ПХГ упали ниже 50% от максимальной загрузки. Ситуация осложняется тем, что почти весь свободный СПГ уходит на рынки Азии, где цены заметно выше европейских. Таким образом, поставки СПГ в Европу упали почти вдвое по сравнению с прошлогодним показателем. Расписки Ozon Holdings отыгрывают идею включения в индекс MSCI Russia, но уже кажутся перегретыми. Аналогичное можно сказать и про TCS Group, но в данной бумаге все еще сильны ожидания более щедрого предложения на покупку какой-либо иной структурой, отмечает Кочетков.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, утром во вторник рыночная картина складывается уже не столь радужная, как накануне. Американский рынок рос шесть сессий подряд, причем последние три - обновлял исторические максимумы, хотя новых поводов для роста не появилось. По-прежнему отыгрываются ожидания принятия "пакета Байдена" объемом $1,9 трлн и снижение заболеваемости коронавирусом, вкупе с увеличением вакцинируемости населения.

В общем, рост выглядит уже не очень обоснованным и стоит ожидать небольшой коррекции. Сейчас рекомендуется совершать только точечные спекулятивные покупки, особенно это касается нефтяного сектора. Нефть демонстрирует седьмой день безоткатного роста, при этом бэквордация во фьючерсах лишь нарастает - очевидно, что коррекция в нефти неизбежна. При ухудшении общего фона нефтяные "медведи" будут попробовать загнать котировки к первой поддержке на уровне $55 за баррель.

Наиболее безопасной и перспективной бумагой для "лонгов" видится "Мосбиржа". Акции биржи не поучаствовали в ралли начала года, слабо откликнулись на снижение санкционных рисков, а сейчас пытаются пробить вверх боковик. В случае успеха вполне возможно движение в район исторических максимумов, считает Антонов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть Brent превысила $60 за баррель, отыграв все снижение с конца января 2020 года - "эффект коронавируса" полностью ушел из котировок. По сути, участники рынка заложили в цены полное отсутствие рисков новых локдаунов после I полугодия 2021 года, предполагая, что отклонения от траектории восстановления спроса не окажут серьезного влияния на баланс и могут быть компенсированы за счет сокращения добычи ОПЕК+.

Такой оптимизм действительно может быть оправдан. Однако теперь, когда нефть, возможно, достигла психологических максимумов, пришло время поговорить о рисках, которые могут выйти на первый план. В первую очередь стоит отметить вероятность сбоев в ходе вакцинации. Процедура может столкнуться с производственными и логистическими ограничениями, из-за чего критическая масса вакцинированного населения будет достигнута гораздо позже. Одна или несколько из многочисленных вакцин могут вызвать значимые побочные эффекты, из-за чего ужесточатся регуляторные требования ко всем вакцинам, которые сейчас утверждаются для использования в ускоренном режиме. Наконец, возможны новые вспышки COVID-19 в I полугодии, в частности, тревогу вызывают новогодние каникулы в Китае.

Другим риском является вероятность новой экспансии сланцевых производителей в США. Текущие прогнозы предполагают, что экологическая программа президента США и фокус нефтепроизводителей на денежный поток для акционеров будут сдерживать рост добычи. Но в настоящий момент мы видим устойчивое восстановление буровой активности и широкие возможности для хеджирования поставок сланцевой нефти по ценам $53-56 за баррель WTI на горизонте 6-12 месяцев. Фактическая добыча в США во II полугодии вполне может превысить прогнозы, что будет сдерживать сокращение мировых запасов и нефтяные цены.

Также стоит упомянуть возможность восстановления нефтегазового экспорта из Ирана. После введения санкций США в отношении Ирана добыча в стране сократилась примерно на 1,5-2 млн б/с. При потеплении взаимоотношений между странами при администрации Байдена эти баррели могут вернуться на рынок и компенсировать значительную часть дефицита, который планирует поддерживать ОПЕК+.

Таким образом, взгляд на нефтяные котировки по текущим ценам умеренно негативный. Краткосрочно есть потенциал для скачка Brent в район $61,5-62 за баррель, например, при одобрении пакета фискальных стимулов в США. Но постепенно активность покупателей может затухать, и тенденция будет разворачиваться в сторону коррекции. Если вероятность перечисленных выше рисков не будет расти, то существенного падения котировок не ожидается. Можно предположить торговый диапазон в районе $55-58 за баррель Brent, считает Галактионов.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,7-1% и обновили максимумы благодаря росту акций энергетического сектора и надеждам инвесторов на принятие нового пакета мер поддержки экономики США.

Экономика США остается в "глубокой яме" при миллионах потерянных рабочих мест из-за пандемии COVID-19, однако пакет стимулов объемом $1,9 трлн, представленный американским президентом Джо Байденом, может вернуть ее к полной занятости в скором времени, заявила в воскресенье министр финансов США Джанет Йеллен.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заверила, что законодатели примут новый пакет мер поддержки американской экономики до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

На прошлой неделе Сенат одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный Байденом пакет стимулов без поддержки республиканцев. Слабые показатели рынка труда увеличивают перспективы принятия новых стимулов. Как сообщалось, число рабочих мест в США в январе 2021 года увеличилось лишь на 49 тыс. после падения на 227 тыс. в декабре.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные об инфляции в США за январь, которые будут обнародованы министерством труда в среду. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает, что инфляция в стране усилилась до 1,5% в годовом выражении с 1,4% в декабре.

Во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), но ушли в "минус" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,03%).

Нефть утром во вторник замедлила рост, подогретый ранее ожиданиями возвращения к доковидной модели потребления по мере выхода из кризиса; цена Brent находится на $0,75 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,01 за баррель (+0,7% и +2,1% накануне), мартовская цена WTI - $58,34 за баррель (+0,6% и +2% в понедельник).

Аналитики отмечают признаки восстановления спроса на нефть по всему миру, пишет S&P Global Platts. Импорт в Китай на прошлой неделе достиг 6-месячного максимума. В Индии спрос возвращается к уровню, который наблюдался до пандемии, благодаря росту автомобильного трафика. Тем временем США в январе стали самым крупным покупателем своей собственной нефти.

Сокращение предложения нефтепроизводителями как в ОПЕК+, так и в США также способствовало ралли на нефтяном рынке.

Вместе с тем, аналитики ANZ отмечают, что количество буровых установок в США все еще на 60% ниже уровня, наблюдавшегося до вспышки коронавируса, что свидетельствует о нежелании компаний наращивать бурение.

Однако некоторые эксперты с осторожностью относятся к ситуации на нефтяном рынке, предупреждая, что улучшение фундаментальных факторов может быть переоценено.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+20,1% и +29,4% "префы"), "М.Видео" (+5,1%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+4,8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+1,7%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+1,7%).

Бумаги "М.Видео" выросли на новостях о дивидендах и хорошем финотчете. Группа "М.Видео-Эльдорадо" утвердила новую дивидендную политику: ритейлер планирует направлять на дивидендные выплаты не менее 100% чистой прибыли по МСФО.

Рекомендации совета директоров в отношении дивидендов будут определяться соотношением чистого долга к EBITDA (по МСФО (IAS) 17) на конец последнего отчетного года на уровне или менее 2,0х. Если коэффициент будет выше, уровень дивидендов будет определяться "с учетом факторов, актуальных для совета директоров на момент принятия решения", сообщил ритейлер. Компания намерена осуществлять выплаты два раза в год.

Кроме того, группа "М.Видео-Эльдорадо" в IV квартале 2020 года увеличила показатель GMV на 18,9% по сравнению с показателем за IV квартал 2019 года, до 164,3 млрд рублей (GMV - gross merchandise value, включает продажи товаров и сервисов, с учетом НДС, за вычетом скидок и возвратов). При этом в январе 2021 года продажи GMV выросли более чем на 20%.

Подешевели бумаги En+ (MOEX: ENPG) (-1,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,9%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-1,4%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 20,19 млрд рублей (из них 3,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,76 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,63 млрд рублей - на акции "Норникеля").