Вероятна умеренно позитивная динамика цены акций "М.Видео-Эльдорадо" в среднесрочной перспективе - BCS Express

Вероятно сохранение умеренно позитивной динамики котировок акций "М.Видео-Эльдорадо" в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии BCS Express.

"Анонс новой дивидендной политики позитивен для акций "М.Видео-Эльдорадо" - бумаги могут выглядеть лучше рынка. Во-первых, снижается неопределенность относительно дивидендных перспектив. Во-вторых, коэффициент дивидендных выплат оказался щедрым. Все это в совокупности делает рост акций в последние дни фундаментально оправданным. Более того, в среднесрочной перспективе можно допустить сохранение умеренно позитивной динамики", - указывает эксперт Дмитрий Пучкарев.

"На конец I полугодия 2020 года отношение чистый долг/EBITDA составляло 1,5х, что соответствует выплате 100% от чистой прибыли. За последние 12 месяцев чистая прибыль группы составила 12,8 млрд руб. В пересчете на потенциальные дивиденды это предполагает 72,1 руб. на акцию или 8,6% дивидендной доходности по цене 842 руб. за бумагу. Финансовые результаты "М.Видео-Эльдорадо" по итогам II полугодия 2020 года ожидаются сильными, угрозы превышения чистый долг/EBITDA 2х не просматривается. Поэтому дивидендная доходность на горизонте ближайшего года может превысить 9%", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Эксперт BCS Express обращает внимание на представленные Группой "М.Видео-Эльдорадо" новые принципы дивидендной политики:

- "М.Видео-Эльдорадо" планирует направлять на дивидендные выплаты не менее 100% чистой прибыли по МСФО (IAS 17);

- Рекомендации совета директоров в отношении дивидендов будут определяться соотношением чистого долга по МСФО к EBITDA на конец последнего отчетного года на уровне или менее 2,0х;

- В случае если коэффициент отношения чистого долга к EBITDA по компании на конец последнего отчетного года выше 2,0х, уровень выплаты дивидендов будет определяться с учетом факторов, актуальных для совета директоров на момент принятия решения;

- Компания намерена осуществлять дивидендные выплаты два раза в год. Первые дивиденды в рамках новой политики Группа планирует выплатить по итогам 2020 года, с учетом выплаченных в декабре 2020 года промежуточных дивидендов в размере 5,4 млрд руб., что соответствовало 100% консолидированной чистой прибыли по МСФО за 6 месяцев;

- Являясь одним из элементов новой стратегии развития, новая дивидендная политика отражает усиление финансовых результатов Группы и будет дополнять долгосрочные цели по росту компании.

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