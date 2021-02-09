Вероятен повышенный спрос на акции нефтегазовых компаний на текущей неделе - Альфа-банк

Вероятен повышенный спрос на акции российских нефтегазовых и горно-металлургических компаний на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевого сектора на текущей неделе, говорится в обзоре Альфа-банка.

По мнению экспертов инвестбанка, на повестку мировых рынков возвращается так называемый reflation trade, и глобальные рынки акций вновь переходят в режим "risk-on" после того, как Джанет Йеллен поддержала идею быстрого принятия пакета стимулов.

После слабых данных по рынку труда в США за прошлую неделю, в минувшую пятницу президент Д. Байден и демократы решили продолжить продвижение пакета стимулов объемом $1,9 трлн без поддержки республиканцев, используя бюджетный маневр, чтобы принять пакет простым большинством голосов. На этом фоне на рынки возвращается аппетит к риску, от чего могут выиграть рынки EM, в том числе и российский рынок акций.

"Инвесторы показывают признаки возвращения в циклические компании в надежде на более быстрое восстановление экономики по мере начала развертывания процесса вакцинации по всему миру и снижения числа случаев инфицированных, - отмечают аналитики Альфа-банка. - Мы ожидаем, что акции российских компаний возобновят свой рост на этой неделе на фоне возвращения reflation trade, улучшения настроений в мире и ротации инвесторов в циклические компании из недооцененных активов".

Поскольку цены на нефть находятся на своих годовых максимумах, и Brent пробила отметку $60/барр., по мнению экспертов, можно ожидать сильного спроса на акции российских нефтегазовых компаний.

"Мы ожидаем и спрос на бумаги горно-металлургического сектора на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевого сектора. Давление на акции сталелитейных компаний также несколько ослабится, несмотря на понижательный цикл. TCS, которые должны быть включены в расчетную базу индекса MSCI Standard, вероятно, окажут поддержку акциям финансового сектора. Заслуживают внимания и акции М.Видео, которые превзошли свой рекордный максимум накануне Дня инвестора", - прогнозируют аналитики Альфа-банка.

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