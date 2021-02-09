Акции нефтегазовых компаний будут находиться в центре внимания инвесторов в ближайшем полугодии - ITI Capital

Акции нефтегазовых компаний в ближайшие шесть месяцев будут находиться в центре внимания инвесторов, так как торгуются в среднем с 30%-м разрывом к своему базовому активу - нефти, отмечается в комментарии ITI Capital.

"Недооцененные акции спровоцировали ралли в понедельник, в основном, в нефтегазовом секторе: Marathon Oil и Occidental (+13%), Apache (+10%) и ConocoPhillips (+4%). VSAT прибавил более 6%. Глобальные нефтегазовые акции, помимо бумаг авиаперевозчиков, наиболее недооценены, если сравнивать с их стоимостью до начала пандемии. Десять из 11 секторов индекса закончили понедельник на положительной территории, в минусе оказались лишь провайдеры коммунальных услуг, акции которых традиционно считаются защитными", - напоминают аналитики инвесткомпании.

Они полагают, что в ближайшие шесть месяцев акции нефтегазовых компаний будут находиться в центре внимания инвесторов, так как торгуются в среднем с 30%-м разрывом к своему базовому активу - нефти. Нефть Brent вчера впервые с января 2020г торговалась выше $60/барр. Глобальный эталон подорожал на 2,1%, до $60,56/барр.

Ралли на мировых рынках, особенно в США, обусловлено снижением уровня заболеваемости и растущими темпами вакцинации. Кроме того, принятие нового пакета мер стимулирования будет способствовать росту экономики, считают эксперты ITI Capital.

Законодатели в палате представителей США намерены одобрить законопроект о помощи экономике до конца февраля. Министр финансов Джанет Йеллен сообщила в воскресенье в интервью CNN, что занятость в США может полностью восстановиться в следующем году, если законодатели примут пакет стимулирующих мер, предложенный Байденом.

"Участников рынков приободрила хорошая отчетность за последний квартал, представленная крупными американскими компаниями, - подчеркивается также в комментарии ITI Capital. - Из 295 компаний S&P 500, сообщивших свои финрезультаты по состоянию на понедельник, прибыль 81% компаний превзошла ожидания аналитиков. В 4К19 комбинированная прибыль S&P 500 (включает фактические результаты компаний, которые отчитались, и оценочные результаты компаний, которые еще не отчитались) выросла на 1,7% против -5% неделей ранее и -10% на конец декабря, по данным FactSet".

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