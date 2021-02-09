Нефть на текущей неделе будет торговаться в диапазоне $58-60/барр. - Альфа-банк

Нефть на текущей неделе, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $58-60 за баррель Brent в отсутствие потенциала дальнейшего роста, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Цены на нефть продолжают свой рост на фоне общего позитива в отношении циклических историй на мировых сырьевых рынках. Последнее стало возможным благодаря ожиданиям роста ликвидности на мировых торговых площадках, вызванных голосованием в Сенате США по поводу пакета стимулов американской экономики, который был одобрен в полном объеме ($1,9 трлн) вечером в пятницу", - отмечает аналитик банка Джон Волш.

Наконец, улучшению настроения на нефтяном рынке способствовало интервью президента США Д. Байдена в минувшие выходные, в ходе которого он обозначил приверженность иранским санкциям, которые сохранятся до тех пор, пока Иран не остановит процесс обогащения урана в соответствии с условиями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного в 2015 г., что, в свою очередь, Иран готов предпринять только в случае возвращения США за стол переговоров и отмены всех действующих ограничений.

"Таким образом, мы делаем вывод, что рынку не стоит ждать существенного увеличения предложения на фоне притока иранской и американской нефти в ближайшие месяцы. На этом фоне мы корректируем свои ожидания в отношении потенциала восстановления нефтяного рынка в краткосрочной перспективе, что, в свою очередь, повышает справедливую стоимость нефти марки Brent, которую мы оцениваем на уровне порядка $57/барр.", - отмечает эксперт банка.

Поскольку ослабление курса доллара США оказывает дополнительную поддержку сырьевым рынкам, аналитик Альфа-банка ожидает, что на этой неделе Brent будет торговаться в диапазоне $58-60/барр. в отсутствие потенциала дальнейшего роста.

"Тем не менее, мы отмечаем, что дальнейшее снижение запасов нефти в США, данные по движению которых ожидаются в среду вечером, представляет собой повышательный риск в отношении нашего прогноза, оказав краткосрочную поддержку цене на нефть марки Brent в конце недели", - заключает Волш.

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