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09 февраля 2021 года 10:27
Рубль, скорее всего, продолжит укрепление на торгах во вторник - ПСБ
Рубль, скорее всего, продолжит укрепление к доллару на торгах во вторник на позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Способствовать покупкам в национальной валюте во вторник будет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вышел на новые годовые максимумы, поднявшись в район $61 доллара, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Плюс к этому, указывает эксперт, рубль получит поддержку со стороны сохранения интереса к валютам развивающихся стран, которые во вторник с утра демонстрируют позитивную динамику. "Учитывая это, ожидаем роста российской валюты в начале сессии, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в район 74 руб./$1. В дальнейшем сохранение позитивных настроений на мировых площадках может поспособствовать закреплению американской валюты ниже данной отметки. При этом к концу сессии не исключаем некоторого коррекционного восстановления в долларе на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям", - пишет Зварич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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