Рубль, скорее всего, продолжит укрепление на торгах во вторник - ПСБ

Рубль, скорее всего, продолжит укрепление к доллару на торгах во вторник на позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Способствовать покупкам в национальной валюте во вторник будет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вышел на новые годовые максимумы, поднявшись в район $61 доллара, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Плюс к этому, указывает эксперт, рубль получит поддержку со стороны сохранения интереса к валютам развивающихся стран, которые во вторник с утра демонстрируют позитивную динамику.

"Учитывая это, ожидаем роста российской валюты в начале сессии, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в район 74 руб./$1. В дальнейшем сохранение позитивных настроений на мировых площадках может поспособствовать закреплению американской валюты ниже данной отметки. При этом к концу сессии не исключаем некоторого коррекционного восстановления в долларе на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям", - пишет Зварич.

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