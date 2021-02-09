Возможен рост котировок нефти к уровням $61,4-61,7/барр. во вторник - Sber CIB

Возможен рост котировок нефти марки Brent к уровням $61,4-61,7 за баррель во вторник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent в середине торгов во вторник, по мнению экспертов Sber CIB, могут нацелиться на диапазон $61,4-61,7 за баррель, но в начале американских торгов они могут отступить к уровню поддержки $60,6 за баррель. Управление энергетической информации США (EIA), вероятно, сохранит оценки спроса и повысит прогноз по добыче нефти в стране на фоне недавнего роста цен, что может оказать некоторое давление на котировки, отмечают в Sber CIB.

Также аналитики Sber CIB полагают, что во вторник валюты развивающихся рынков останутся достаточно востребованными, и рубль попытается протестировать уровень 74 руб./$1, но к вечеру он может снова подешеветь до 74,30 руб./$1.

Доходность рублёвых облигаций во вторник в целом останется у текущих уровней, но если Минфин объявит, что в среду будет размещать более одного номинального выпуска ОФЗ, доходность этих бумаг может вырасти на 2-4 б.п., полагают в инвестбанке.

Аналитики Sber CIB ждут умеренного роста российских акций в начале торгов, основным риском может стать санкционная риторика.

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