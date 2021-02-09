09 февраля 2021 года 09:54
Утренние прогнозы: рынок акций в четверг поддержит повышение цен на сырьевые ресурсы
По мнению экспертов, рынок акций РФ во вторник поддержит повышение цен на сырьевые ресурсы, обусловленное ослаблением доллара к основным мировым валютам.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "С учетом вечернего подъема в понедельник фондового рынка в Америке открытие торгов нас ждет в плюсе по индексу Мосбиржи. Многие российские бумаги поддержит повышение цен на сырьевые ресурсы, спровоцированное ослаблением доллара к основным мировым валютам. Дорожают практически все промышленные и драгоценные металлы, нефть пытается перевалить отметку 61 доллар за баррель. Лучше рынка обещают быть металлурги, в том числе "Норильский никель", а также нефтянка. Но сейчас мы рекомендуем совершать только точечные спекулятивные покупки. Особенно это касается нефтяного сектора".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Инерция к росту мировых рынков сохранится в течение дня - поддержку окажут ожидания позитивных новостей с сезона отчетности и крепость товарных рынков в условиях отсутствия явной перегретости. При поддержке благоприятной внешней конъюнктуры и дальнейшего роста нефтяных котировок индекс Мосбиржи попытается развить рост в направлении исторических максимумов и, по нашему мнению, переместится в зону 3460-3480 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным повышением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3450 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3430, 3420 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3470, 3480 пунктов. После открытия с минимальным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее улучшение внешнего фона пока не настолько значимо, чтобы стимулировать продолжение активных покупок в акциях российских компаний".
BCS Express (Василий Карпунин): "По индексу Мосбиржи идет попытка возврата в рамки растущего тренда. Для этого необходимо закрывать 1-2 сессии выше уровня 3450 пунктов. В таком случае можно будет рассуждать о перспективах обновления рекордных отметок и движении к следующим техническим целям около 3600-3620 пунктам. Российский рынок предпочитает не замечать санкционные риски, более того, он даже показывает опережающую динамику относительно фондовых площадок других развивающихся стран. На горизонте года сохраняем умеренно позитивные ожидания по перспективам индекса Мосбиржи".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, продолжат повышение благодаря высоким ценам на нефть и покупкам на зарубежных площадках. День отметится в основном корпоративными событиями в РФ, в то время как публикации важных макроэкономических данных за рубежом не ожидается. Риски перехода к фиксации прибыли на американских и нефтяных биржах в подобных условиях растут, но пока не имеет смысла играть против основного восходящего тренда".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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