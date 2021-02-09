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09 февраля 2021 года 09:40

Brent - $61,05 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник на рекордно высоких уровнях. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют позитивную динамику. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник на рекордно высоких уровнях благодаря росту акций энергетического сектора и надеждам инвесторов на принятие нового пакета мер поддержки экономики США.

По итогам прошлой недели индикатор Dow Jones поднялся на 3,9% - максимум с недели, завершившейся 13 ноября, отмечает MarketWatch. S&P 500 и Nasdaq прибавили 4,7% и 6% соответственно, закончив неделю наибольшим ростом с недели, завершившейся 6 ноября.

Экономика США остается в "глубокой яме" при миллионах потерянных рабочих мест из-за пандемии COVID-19, однако пакет стимулов объемом $1,9 трлн, представленный американским президентом Джо Байденом, может вернуть ее к полной занятости в скором времени, заявила в воскресенье министр финансов США Джанет Йеллен.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заверила, что законодатели примут новый пакет мер поддержки американской экономики до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

На прошлой неделе Сенат одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный Байденом пакет стимулов без поддержки республиканцев. Слабые показатели рынка труда увеличивают перспективы принятия новых стимулов. Как сообщалось, число рабочих мест в США в январе 2021 года увеличилось лишь на 49 тыс. после падения на 227 тыс. в декабре.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные об инфляции в США за январь, которые будут обнародованы министерством труда в среду. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает, что инфляция в стране усилилась до 1,5% в годовом выражении с 1,4% в декабре.

Кроме того, участники рынка ожидают выхода очередной порции финансовых отчетов компаний, включая Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO), DuPont de Nemours Inc. (SPB: DD), Twitter Inc. (SPB: TWTR), Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. и Coca-Cola Co. (SPB: KO).

Акции Energizer Holdings Inc. подорожали на 2,9% в понедельник. Квартальные результаты и прогноз американского производителя батареек превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг Hasbro Inc. (SPB: HAS) снизилась на 4,3%. Американский производитель детских игрушек в четвертом квартале 2020 финансового года получил прибыль и выручку лучше ожиданий благодаря сохраняющемуся спросу на игры.

Бумаги Tesla Inc. (SPB: TSLA) прибавили в цене 1,3%. Американский производитель электромобилей сообщил о том, что он инвестировал $1,5 млрд в биткойны. Компания заявила также, что намерена начать принимать криптовалюту в качестве способа оплаты своих машин и другой продукции в ближайшем будущем.

Капитализация Global Payments (SPB: GPN) Inc. увеличилась на 1%. Американская процессинговая компания отчиталась о превысившей прогнозы прибыли в четвертом квартале и объявила о новом партнерстве с принадлежащей Alphabet Inc. (SPB: GOOG) Google.

Рыночная стоимость Palantir Technologies Inc. подскочила на 5,9%. Американский поставщик решений для работы с большими данными объявил о партнерстве с International Business Machines (SPB: IBM) Corp., крупнейшим мировым поставщиком компьютерных услуг.

Котировки акций Wynn Resorts (SPB: WYNN) Ltd. выросли на 0,4%. Оператор казино в Лас-Вегасе и Макао объявил о проведении допэмиссии объемом 5,5 млн обыкновенных акций.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 237,52 пункта (0,76%) и достиг рекордных 31385,76 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 28,76 пункта (0,74%) - до рекордных 3915,59 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 131,35 пункта (0,95%) и составил рекордные 13987,64 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют позитивную динамику вслед за ростом рынка акций США до рекорда днем ранее, исключением является только Австралия.

Положительное влияние на настроения инвесторов оказывают сильные корпоративные отчетности, уменьшение числа новых заражений COVID-19 и прогресс в вакцинации, а также в ожидании масштабного пакета финансовой помощи в США, отмечают аналитики.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 МСК увеличился на 0,4%.

Власти страны объявили о намерении выделить из резервных фондов 1,14 трлн иен на субсидии пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции отраслям.

В число лидеров роста вошли акции Unitika Ltd. (+4,6%), Nomura Holdings Inc. (+3,9%) и Rakuten Inc. (+3,1%).

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group подорожали на 3,7%. Компания получила в октябре-декабре чистую прибыль на уровне 1,17 трлн иен (около $11 млрд) благодаря инвестициям в Vision Fund.

Капитализация крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing выросла на 1,6%, производителя полупроводников Advantest Corp. - на 2,3%.

Между тем бумаги производителя потребительской электроники Sony подешевели на 2,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:08 МСК поднялся на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже повышается стоимость автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. (+4,4%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (+4,1%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+4,1%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings прибавляют 0,6%, производителя электроники Xiaomi Corp. - на 0,2%.

При этом рыночная стоимость онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. опускается на 1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 9:05 МСК поднялся на 0,03%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - поднялась на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,9%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,5%.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник на ожиданиях возвращения к доковидной модели потребления по мере выхода из кризиса.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $61,05 за баррель, что на $0,49 (0,81%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 8 февраля эти контракты подорожали на $1,22 (2,1%) - до $60,56 за баррель. При этом цена на нефть Brent превысила $60 за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $58,44 за баррель, что на $0,47 (0,81%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на $1,12 (2%) - до $57,97 за баррель, самого высокого значения с 21 января прошлого года.

Аналитики отмечают признаки восстановления спроса на нефть по всему миру, пишет S&P Global Platts. Импорт в Китай на прошлой неделе достиг шестимесячного максимума. В Индии спрос возвращается к уровню, который наблюдался до пандемии, благодаря росту автомобильного трафика. Тем временем США в январе стали самым крупным покупателем своей собственной нефти.

"Есть большой оптимизм по поводу того, что вакцинация сыграет ключевую роль в возвращении мировой экономики в обычное состояние", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Помимо этого, поддержку рынку оказывают растущие надежды на принятие нового пакета мер поддержки американской экономики, отмечают аналитики ANZ.

Сокращение предложения нефтепроизводителями, как в ОПЕК+, так и в США, также способствовало ралли на нефтяном рынке. "На стороне предложения нет риска, поскольку Саудовская Аравия устранила этот риск, в то время как добыча производителей сланцевой нефти в США почти на 20% ниже по сравнению с прошлым годом", - подчеркнул Мойя.

Аналитики ANZ, в свою очередь, отмечают, что количество буровых установок в США все еще на 60% ниже уровня, наблюдавшегося до вспышки коронавируса, что свидетельствует о нежелании компаний наращивать бурение.

Однако некоторые эксперты с осторожностью относятся к ситуации на нефтяном рынке, предупреждая, что улучшение фундаментальных факторов может быть переоценено.

"Нефть растет на фоне сочетания ограничений предложения и роста спроса (как текущего, так и ожидаемого), но следует сделать предупреждение, поскольку рынки WTI и Brent значительно перекуплены", - сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннес.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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