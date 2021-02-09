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09 февраля 2021 года 09:46

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 9 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник на рекордно высоких уровнях благодаря росту акций энергетического сектора и надеждам инвесторов на принятие нового пакета мер поддержки экономики США. Экономика США остается в "глубокой яме" при миллионах потерянных рабочих мест из-за пандемии COVID-19, однако пакет стимулов объемом $1,9 трлн, представленный американским президентом Джо Байденом, может вернуть ее к полной занятости в скором времени, заявила в воскресенье министр финансов США Джанет Йеллен.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заверила, что законодатели примут новый пакет мер поддержки американской экономики до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице. На прошлой неделе Сенат одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный Байденом пакет стимулов без поддержки республиканцев. Слабые показатели рынка труда увеличивают перспективы принятия новых стимулов (число рабочих мест в США в январе 2021 года увеличилось лишь на 49 тыс. после падения на 227 тыс. в декабре).

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют позитивную динамику вслед за ростом рынка акций США до рекорда днем ранее, исключением является только Австралия. Положительное влияние на настроения инвесторов оказывают сильные корпоративные отчетности, уменьшение числа новых заражений COVID-19 и прогресс в вакцинации, а также в ожидании масштабного пакета финансовой помощи в США. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,43%. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:08 МСК поднялся на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 9:05 МСК вырос на 0,03%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,9%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник на ожиданиях возвращения к доковидной модели потребления по мере выхода из кризиса. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $61,26 за баррель, что на 1,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 8 февраля эти контракты подорожали на 2,1% - до $60,56 за баррель. При этом цена на нефть Brent превысила $60 за баррель впервые с 24 января 2020 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $58,61 за баррель, что на 1,1% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на 2% - до $57,97 за баррель, самого высокого значения с 21 января прошлого года.

Аналитики отмечают признаки восстановления спроса на нефть по всему миру, пишет S&P Global Platts. Импорт в Китай на прошлой неделе достиг шестимесячного максимума. В Индии спрос возвращается к уровню, который наблюдался до пандемии, благодаря росту автомобильного трафика. Тем временем США в январе стали самым крупным покупателем своей собственной нефти. Помимо этого, поддержку рынку оказывают растущие надежды на принятие нового пакета мер поддержки американской экономики. Сокращение предложения нефтепроизводителями, как в ОПЕК+, так и в США, также способствовало ралли на нефтяном рынке.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 17,966 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,865 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 февраля снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,43 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (6-8 февраля) 0,02%, поднявшись до 722,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,65%), "Транснефть-001Р-13" (-0,65%) и "МТС-001P-12" (-0,35%), а в лидерах повышения - облигации "Роснефть-001Р-04" (+0,5%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,15%) и "ГТЛК-001Р-09" (+0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что РЖД полностью разместили бонды серии 001Р-21R объемом 20 млрд рублей по ставке 6,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,97% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит 130 дней, остальные купоны - полугодовые. Дата погашения выпуска - 11 июня 2027 года. Первоначально объем размещения озвучивался как не менее 10 млрд рублей, в ходе сбора заявок он был увеличен сначала до 15 млрд рублей, а затем до 20 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 29 января.

ООО "Совкомбанк лизинг" разместило полностью 3-летние облигаций серии БО-П04 на 1 млрд рублей по ставке 6,2% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,35% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 25% от номинала в дату выплаты 12-го купона. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 3 февраля. Техразмещение запланировано на 8 февраля.

ПАО АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) установило объем вторичного размещения облигаций 7-й серии на уровне 1,185 млрд рублей и 9-й серии - на уровне 984 млн рублей, ориентир по цене - не ниже 100% от номинала. Ориентиру соответствует доходность к оферте через 1,5 года (август 2022 года) на уровне 5,58% годовых. Сбор заявок на вторичное размещение прошел 8 февраля. Объем размещения равен объему предъявленных по оферте облигаций. Компания разместила оба 10-летних выпуска в феврале 2013 года. Объем 7-й серии - 10 млрд рублей, 9-й серии - 5 млрд рублей. Ставка 1-14-го купонов обоих выпусков составила 8,85% годовых. Ставка текущего купона до оферты в августе 2022 года - 5,5% годовых.

Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов серии 002Р-10 объемом от 5 млрд рублей на уровне 6,25-6,40% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 6,35-6,50% годовых. Сбор заявок пройдет 9 февраля с 11:00 до 16:00 МСК. Техразмещение выпуска запланировано на 19 февраля.

ВЭБ 9 февраля проведет сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-К103 объемом до 20 млрд рублей со сроком обращения один год. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ставка первого купона составит 5,15% годовых. Размещение выпуска запланировано на 10 февраля.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) планирует 11 февраля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних бондов серии БО-П09 объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 9,25-9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 9,46-9,73% годовых. Техразмещение запланировано на 18 февраля.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02. Период предъявления бумаг к выкупу - с 18 февраля 2021 года до 25 февраля 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до 592 тыс. 802 штуки, серии 002Р-02 - до 52 тыс. 192 штуки. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. Кроме того, эмитент принял решение досрочно погасить 10 февраля приобретенные ранее облигации серии 002Р-01 в количестве 921 тыс. 233 штук и 002Р-02 в количестве 78 тыс. 3 штуки. Ранее компания уже выставляла несколько оферт на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 с последующим досрочным погашением выкупленного объема. ПАО "ТрансФин-М" полностью разместило 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале прошлого года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей был размещен в мае 2020 года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%. Ставка текущего купона - 6,15% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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