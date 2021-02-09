Индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет в диапазон 3460-3480 пунктов во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3460-3480 пунктов во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы полагаем, что инерция к росту мировых рынков сохранится в течение дня - поддержку окажут ожидания позитивных новостей с сезона отчетности и крепость товарных рынков в условиях отсутствия явной перегретости. При поддержке благоприятной внешней конъюнктуры и дальнейшего роста нефтяных котировок индекс Мосбиржи попытается развить рост в направлении исторических максимумов и, по нашему мнению, переместится в зону 3460-3480 пунктов", - пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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