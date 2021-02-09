Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торги во вторник в плюсе - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торговую сессию во вторник в плюсе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"С учетом вечернего подъема в понедельник фондового рынка в Америке открытие торгов нас ждет в плюсе по индексу Мосбиржи. Многие российские бумаги поддержит повышение цен на сырьевые ресурсы, спровоцированный ослаблением доллара к основным мировым валютам. Дорожают практически все промышленные и драгоценные металлы, нефть пытается перевалить отметку 61 доллар за баррель. Лучше рынка обещают быть металлурги, в том числе "Норильский никель", а также нефтянка. Но сейчас мы рекомендуем совершать только точечные спекулятивные покупки. Особенно это касается нефтяного сектора", - пишет главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Также эксперт отмечает, что наиболее безопасной и перспективной бумагой для "лонгов" в настоящее время, по его мнению, являются акции "Московской биржи". "Акции биржи не участвовали в ралли начала текущего года, слабо откликнулись на снижение санкционных рисков, а сейчас пытаются пробить вверх боковик. В случае успеха вполне возможно движение в район исторических максимумов", - отмечает Антонов.

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