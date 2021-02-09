Котировки нефти краткосрочно могут подняться к $61,5-62/барр. - BCS Express

Котировки нефти марки Brent обладают краткосрочным потенциалом подъема к уровням $61,5-62 за баррель, но вероятность коррекции вниз растет, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Взгляд на нефтяные котировки по текущим ценам умеренно негативный. Краткосрочно есть потенциал для скачка в район $61,5-62 за баррель, например, при одобрении пакета фискальных стимулов в США. Но постепенно активность покупателей может затухать, и тенденция будет разворачиваться в сторону коррекции. Если вероятность рисков не будет расти, то существенного падения котировок не ожидается. Можно предположить торговый диапазон в районе $55-58 за баррель нефти марки Brent", - указывает Галактионов.

Нефтяные котировки в понедельник преодолели рубеж $60 за баррель и отметились на новых максимумах за год, отыграв все снижение с конца января 2020 года, констатирует аналитик инвесткомпании. "Эффект коронавируса полностью ушел из котировок. По сути, участники рынка заложили в цены полное отсутствие рисков новых локдаунов после I полугодия 2021 года, предполагая, что отклонения от траектории восстановления спроса не окажут серьезного влияния на баланс и могут быть компенсированы за счет сокращения добычи ОПЕК+", - пишет эксперт BCS Express.

Такой оптимизм, по его мнению, может быть оправдан, однако теперь, когда нефть, похоже, достигла психологических максимумов, пришло время поговорить о рисках, которые могут выйти на первый план.

Так, в первую очередь Галактионов отмечает вероятность сбоев в ходе вакцинации. Процедура может столкнуться с производственными и логистическими ограничениями, из-за чего критическая масса вакцинированного населения будет достигнута гораздо позже. Одна или несколько из многочисленных вакцин могут вызвать значимые побочные эффекты, из-за чего ужесточатся регуляторные требования ко всем вакцинам, которые сейчас утверждаются для использования в ускоренном режиме. Возможны и новые вспышки COVID-19 в I полугодии 2021 года.

Другим риском, по мнению аналитика инвесткомпании, является вероятность новой экспансии сланцевых производителей в США. "Текущие прогнозы предполагают, что экологическая программа президента США и фокус нефтепроизводителей на денежный поток для акционеров будут сдерживать рост добычи. Но в настоящий момент мы видим устойчивое восстановление буровой активности и широкие возможности для хеджирования поставок сланцевой нефти по ценам $53-56 за баррель нефти марки WTI на горизонте 6-12 месяцев. Фактическая добыча в США во II полугодии вполне может превысить прогнозы, что будет сдерживать сокращение мировых запасов и нефтяные цены", - указывает Галактионов.

Отдельно, на взгляд эксперта, стоит упомянуть возможность восстановления нефтегазового экспорта из Ирана. После введения санкций США в отношении Ирана добыча в стране сократилась примерно на 1,5-2 млн б/с. При потеплении взаимоотношений между странами при администрации Байдена эти баррели могут вернуться на рынок и компенсировать значительную часть дефицита, который планирует поддерживать ОПЕК+. "Разумеется, ОПЕК+ может углубить сокращения, но при текущих ценах договориться об этом может быть непросто. При комфортном уровне цен дисциплина альянса ощутимо снижается. Многих нефтепроизводителей уже сейчас вполне устраивают цены выше $50 за баррель нефти марки Brent, и они четко настроены на восстановление производства. Необходимость в добровольных сокращениях Саудовской Аравии в феврале-марте на фоне увеличения добычи других участников выглядит подтверждением такой логики", - отмечает аналитик BCS Express.

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