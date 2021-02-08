Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3445п по индексу Мосбиржи на внешнем оптимизме, лидировали АДР Ozon

Москва. 8 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent превысила $60 за баррель) на фоне улучшения перспектив восстановления мировой экономики и позитивных российских новостей; индекс Мосбиржи превысил 3445 пунктов, при этом лидировали обновившие свои максимумы АДР Ozon.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3445,9 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1462,22 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,7%.

Доллар просел до 74,24 рубля (-0,4 рубля).

Подорожали АДР Ozon (+12,7%, до 5000 рублей) вслед за их ралли на Nasdaq в минувшую пятницу, где АДР прибавили также 12,7%. По некоторым оценкам, рост АДР компании связан с ожиданиями их включения в расчет индекса MSCI Russia.

Также подорожали ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+4,7%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,2%), "Московской Биржи" (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1,3% "префы"), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%).

ОК "РусАл" в IV квартале увеличила производство алюминия на 1,2% к данным предыдущего периода, до 950 тыс. тонн, говорится в сообщении компании. В целом за 2020 год производство снизилось на 0,1%, до 3,755 млн тонн.

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. В 2021 году российский ВВП увеличится на 3%, прогнозируют аналитики Fitch, отмечая, что вторая волна COVID-19 сказывается на экономической активности в начале текущего года.

Укладка труб морской газовой магистрали "Северный поток 2" возобновилась в водах Дании. Стройка возобновилась в том же месте, где ее один год и два с половиной месяца назад остановили американские санкции. Судно-трубоукладчик "Фортуна", как ожидается, завершит работы в датских водах к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, шансы на принятие очередного стимулирующего пакета в США в полном объеме выросли после того, как демократы "протолкнули" общий документ через Сенат.

"РусАл" отчитался о снижении производства алюминия в 2020 году на 0,1%, продажи первичного алюминия и сплавов упали на 6%. Снижение продаж наблюдалось на фоне высокой базы 2019 года, когда распродавались излишки, накопленные в 2018 году на фоне американских ограничений. En+ (MOEX: ENPG) Group отчиталась о схожей динамике: при незначительном падении производства объем реализации алюминия упал на 6%. В целом результаты алюминиевого сегмента оказались вполне сильными, если сравнивать их со сталелитейной промышленностью. Восстановление мировой экономики в 2021 году должно позитивно сказаться на объемах реализации.

Если сложатся позитивные внешние условия, то индекс МосБиржи может преодолеть отметку 3500 пунктов в ближайшее время. Однако будет важным следить за объемами торгов, поскольку в предыдущий раз несколько попыток оказались неудачными и вероятен сценарий очередной фиксации прибыли с выходом на более глубокую коррекцию.

Российские активы пока сдерживает неопределенность с заявлениями по поводу возможных антироссийских санкций. Глава европейской дипломатии побывал в Москве и провел довольно конструктивную пресс-конференцию. Однако при возвращении в Брюссель его заявления стали гораздо жестче и негативней в отношении РФ.

В плане ожиданий по пандемии неприятные новости пришли из Южной Африки, где приостановили использование вакцины AstraZeneca, поскольку она показала низкую эффективность против местного штамма COVID-19. Одним из поводов для роста нефти стал очередной тупик в процессе переговоров США и Ирана. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет снимать санкции с Тегерана лишь для того, чтобы вернуть его к столу переговоров. Однако иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что санкции должны быть устранены в качестве условия возвращения к переговорам. Перспективы полного возвращения Ирана на рынок нефти пугали нефтяных трейдеров после того, как демократы взяли под свой контроль Белый дом и Конгресс. Однако, как показывает практика, международные решения отменяются не так легко. Также на рынке нефти ждут американских стимулов, приветствуют высокую дисциплину в ОПЕК+ и дополнительные сокращения производства в Саудовской Аравии. Российский рынок акций пока продолжает движение вслед за нефтью, отмечает Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), в среду глава ФРС Джером Пауэлл выступит с комментариями по рынку труда, что отразит официальный взгляд регулятора на опубликованный январский отчет. Первая реакция рынка проявилась в снижении доходностей американских казначейских облигаций и ослаблении доллара, что не подстегивает спрос на рисковые активы, но поддерживает валюты развивающихся стран.

Главным событием на российском рынке станет заседание 12 февраля Банка России по денежно-кредитной политике. Последние данные по инфляции показали небольшое снижение до 5,2%, что связано в первую очередь с более широкой корзиной товаров и услуг, которые учитываются в расчете официального индекса, в сравнении с недельными оценками. Ускорение в инфляции вызвано немонетарными факторами, в частности, ростом цен на продовольственные товары на глобальном рынке. Поэтому пока не ожидается, что ЦБ РФ в этом году пойдет на повышение ставки, хотя риторика регулятора однозначно ужесточится. На этом заседании вряд ли будет принято решение об изменении ставки, но комментарии регулятора и обновленные параметры макроэкономического прогноза окажут существенное влияние на ожидания по ставке.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, глобальные инвесторы сохраняют оптимизм, продолжая отыгрывать произошедший в пятницу законодательный прогресс в деле принятия нового пакета фискальных стимулов в США. Дополнительным позитивом выступило заявление Байдена о том, что подход к отношениям с Китаем будет отличаться от методов Трампа, основываясь на международных правилах, хотя жесткая конкуренция сохранится. Однако благоприятное состояние биржевых площадок находится под угрозой устойчивого роста доходностей американских гособлигаций, возобновившегося еще в конце января. Традиционно подобная тенденция рано или поздно приводит к переоценке стоимости рисковых активов в сторону снижения, так как они теряют привлекательность по соотношению доходность/риск на фоне возросшей доходности облигаций, которые являются менее рискованным активом.

Нефть продолжает рост, обновляя 12-месячные вершины, котировки Brent превысили психологически важный уровень $60 за баррель. Рынок нефти сохраняет устойчивую восходящую динамику, реагируя на благоприятную обстановку на других биржевых площадках. Ожидания скорого решения проблемы пандемии, которое должно вернуть нефтяной спрос на докризисный уровень, подкрепляется поддержкой со стороны сделки ОПЕК+, защищающей котировки нефти от возможных проблем в реализации этого сценария.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, основные мировые фондовые индексы в начале недели показали неплохой рост после того как в пятницу обе палаты Конгресса США проголосовали за резолюцию по мерам поддержки экономики на сумму $1,9 трлн. До фактического принятия законопроекта о мерах экономической поддержки должны пройти еще ряд этапов, но в целом рынок уже получил поддержку как результат достижения положительного решения по финансированию экономической активности. Другим позитивным фактором можно назвать высокие темпы вакцинации в США и умеренную статистику по заболеваемости в мире. По последним данным ВОЗ за 7 февраля, дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 403 тыс. человек, а общее количество заражений достигло 105,7 млн.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,1%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,4-0,8%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавил 0,6% и превысил 3900 пунктов) на фоне оптимизма по поводу перспектив восстановления мировой экономики.

Аналитики ожидают, что мировая экономика в этом году вырастет после падения в 2020 году из-за пандемии, отмечает Associated Press. Экономика азиатских экспортно-ориентированных стран, включая Японию, Южную Корею и Китай, должна получить импульс благодаря мировому экономическому восстановлению.

Поддержку рынкам также оказало заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая в пятницу заверила, что законодатели примут новый пакет мер поддержки американской экономики до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

Президент США Джо Байден заявил, что он не будет строить отношения с Китаем по образцу своего предшественника Дональда Трампа. "Я не намерен строить эти отношения так, как это делал Трамп. Мы собираемся фокусироваться на международных правилах", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

На нефтяном рынке цены в понедельник растут на сигналах высокого спроса в Китае, который не уменьшился, несмотря на новые вспышки коронавируса в стране; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,7 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $60,25 за баррель (+1,5% и +0,9% в пятницу), мартовская цена WTI - $57,78 за баррель (+1,6% и +1,1% в пятницу).

По данным на 5 февраля, в китайские порты направлялось 127 танкеров (максимальное число за полгода), перевозящих в общей сложности более 250 млн баррелей нефти, сообщило агентство Bloomberg. В последний раз Китай осуществлял столь же крупные закупки нефти незадолго до падения цены WTI до отрицательного уровня, пользуясь низкими ценами, чтобы пополнить свои резервы.

Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A) Бен ван Барден заявил на прошлой неделе, что объемы продажи нефти Китаю "вернулись к существенному росту".

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 7,8%, WTI - на 8,9%.

Тем временем, представители нефтетрейдеров Vitol и Gunvor осторожны в своих прогнозах. Глава Gunvor Торбьерн Торнквист считает маловероятным продолжительный подъем стоимости нефти выше $60 за баррель, поскольку при таких ценах многие производители начнут наращивать добычу.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+10%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+9,6%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+7,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+6,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5,4%), ГДР MDMG (+5%), акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (+3,5%).

Выручка MD Medical Group (MOEX: MDMG) Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") за 2020 год составила 19,13 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2019 году, говорится в сообщении компании.

Подешевели акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-10,4%), "префы" "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-3,9%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,8%), "префы" "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,67 млрд рублей (из них 14,17 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 12,75 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,09 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").