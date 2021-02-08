Цены евробондов РФ в понедельник снизились вслед за негативной динамикой UST

Москва. 8 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно снизились вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка расширились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию 5 февраля и составила 115,84% от номинала, что соответствует доходности 1,52% годовых (рост на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 0,8 базисного пункта, составив 101,48% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,06% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 1,5 базисного пункта и составил 146 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 87 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 138,78% от номинала (доходность выросла на 4,5 базисных пункта - до 3,4% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 81 базисный пункт, опустившись до 133,22% от номинала (доходность выросла также на 4,5 пункта и составила 3,41% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 7 базисных пунктов, до 115,14% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 1,745% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 125 базисных пунктов, подешевев до 131,91% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов и составила 3,405% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в стоимости на 7 базисных пунктов, до 113,94% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 1,915% годовых).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 1,5 базисных пункта - до 110,315% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 0,855% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций преимущественно снижались, причем наибольшее давление испытывали "длинные" бумаги. Основным негативным фактором для суверенных евробондов emerging markets стал рост процентных ставок базовых активов - US Treasurires, в частности, доходность тридцатилетних казначейских обязательств США сегодня достигала отметки 2% годовых. Оптимизм глобальных инвесторов относительно того, что начавшая во многих крупных странах вакцинация от COVID-19 постепенно приведет к выходу из пандемии, стимулирует спрос на рисковые активы, в том числе акции, что ведет к обновлению фондовыми индексами своих максимумов. С другой стороны, опасения того, что восстановление американской экономики в скором времени может привести к росту инфляции и, соответственно, вынудит ФРС начать сворачивать программы стимулирования и перейти к более жесткой денежно-кредитной политике, негативно сказываются на динамике US Treasuries, прежде всего "длинной" дюрации. А это, в свою очередь, задает негативный тон и для облигаций развивающихся стран, которые "связаны" с базовыми активами через уровень "справедливых" спредов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.