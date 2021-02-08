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08 февраля 2021 года 19:30

Рубль торгуется вблизи максимальных отметок с начала дня благодаря усилившей рост нефти и внешнему позитиву

Москва. 8 февраля. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль активно повышается к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике внешних рынков и ускорившей рост нефти.

Курс доллара США составил 74,24 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 40,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,46 руб./EUR1, подешевев на 47,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 43,63 копейки - до 81,09 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером активно растет к доллару и евро благодаря позитивной динамике внешних рынков и уверенно дорожающей нефти. Усиление аппетита к риску связано с надеждами на принятие новых мер поддержки экономики США и замедление темпов распространения коронавируса в мире.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в воскресенье, что американская экономика может вернуться к полной занятости к концу 2022 года. Экономика США остается в "глубокой яме" при миллионах потерянных рабочих мест из-за пандемии COVID-19, однако пакет стимулов объемом $1,9 трлн, представленный американским президентом Джо Байденом, может вскоре вернуть ее к полной занятости. "Абсолютно нет причин, по которым восстановление экономики должно быть длительным и медленным", - сказала Йеллен.

Поддержку рынкам также оказало заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая в пятницу заверила, что законодатели примут новый пакет мер поддержки американской экономики до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

Сенат США одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн без поддержки республиканцев. Слабые показатели рынка труда увеличивают перспективы принятия новых стимулов. Число рабочих мест в США в январе 2021 года увеличилось лишь на 49 тыс. после падения на 227 тыс. в декабре.

Цены на нефть эталонных марок, завершившие прошлую неделю на максимумах более чем за год, продолжают уверенно расти в понедельник. При этом Brent впервые с 24 января 2020 года торгуется выше $60 за баррель, свидетельствуют данные FactSet.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник выросла на 1,48% - до $60,22 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,6% - до $57,61 за баррель.

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 7,8%, WTI - на 8,9%.

Ключевым двигателем роста рынка остается высокий спрос со стороны Китая, который не уменьшился, несмотря на новые вспышки коронавируса в стране.

По данным на 5 февраля, в китайские порты направлялось 127 танкеров (максимальное число за полгода), перевозящих в общей сложности более 250 млн баррелей нефти, сообщило агентство Bloomberg. В последний раз Китай осуществлял столь же крупные закупки нефти незадолго до падения цены WTI до отрицательного уровня, пользуясь низкими ценами, чтобы пополнить свои резервы.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Илья Голубов, в начале недели российский рубль демонстрирует положительную динамику относительно доллара США на фоне роста нефтяных котировок. "Нефть Brent пробила $60 за баррель из-за позитива по ситуации с COVID-19, выполнения участниками сделки ОПЕК+ взятых на себя обязательств, а также сокращения запасов нефти. Уровень потребительских цен в РФ с 26 января по 1 февраля не изменился против роста неделей ранее. При этом нужно учитывать, что Росстат изменил методику расчета. Замедление инфляции окажет положительный эффект на рубль. В конце недели состоится заседание Банка России. Мы ожидаем, что ключевая ставка останется на текущем уровне 4,25%", - отмечает Голубов.

"К вечеру доллар ускорил снижение в паре с рублем и торгуется по 74,2 рубля. У рубля есть поддержка сразу с двух сторон: Вашингтон пока не атакуют Москву глобальными санкциями и нефть в хорошем плюсе. Все это обеспечивает рубль как минимум устойчивостью. Увлекаться сильными прогнозами здесь все же не стоит: судя по параметрам импорта, покупательская способность россиян и так плачевная, а курсовые качки здесь только осложнят ситуацию. В моменте у доллара есть шанс снизиться к 74 рублям, но валюта быстро вернется в диапазон 75-77 рублей, как только лишние эмоции уйдут из цен. Евро стоит 89,6 рубля, пока балансирует в границах 89-91 рубля", - подчеркивает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 февраля на 85,05 копейки, до 74,2602 руб./$1, и уменьшил курс евро на 48,31 копейки, до 89,4019 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 57,56 копейки по отношению к пятнице и составил 74,3724 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 51,39 копейки и составил 74,3634 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 49,163 млн, из которых $535,945 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 513,218 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 36,07 копейки, до 89,477 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 28,85 копейки и составил 89,5051 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR369,845 млн, из которых EUR128,041 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR241,804 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 47 базисных пунктов (б.п.) - до 3,76% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 6 б.п. - до 4,38% годовых, ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 4,7% годовых. Ставки на срок 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,89% и 4,93% годовых.

"Ставки MosPrime упали до 3,76% на день, 4,38% на неделю и 4,70% на месяц. Ставки МБК намекают на то, что в банковской системе допускают мягкую риторику ЦБ РФ. Впрочем, на рынке больше говорят о том, что регулятор может, напротив, подать сигнал об ужесточении, если инфляция продолжит разогреваться. В январе инфляция ускорилась до 5,2% после роста до 4,9% в декабре. Слабый рубль продолжает оказывать ценовое давление, так как выросла существенно разница внутренних и внешних цен экспортных товаров. Поэтому ЦБ РФ вряд ли допустит в своей риторике какие-либо слова об улучшении условий для смягчения денежной политики. Высказывания представителей ЦБ чаще озвучивали позицию, что ситуация для продолжения снижения ставки значительно ухудшилась, по сравнению с летним периодом", - пишет ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.


Опубликовано: /Финмаркет/
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