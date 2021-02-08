Цена нефти к середине года может ненадолго подняться до $70/барр. - Julius Baer

Цена нефти к середине года может ненадолго подняться до уровня $70 за баррель Brent, говорится в комментарии Julius Baer.

"Цены на нефть почти вернулись к значениям, предшествующим пандемии, и подобрались к $60 за баррель, - отмечает эксперт банка Норберт Рюкер. - Все индикаторы уверенно указывают на то, что спрос действительно высок. Рынок быстро разберется с излишками, накопившимися за время кризиса, и нас ожидает некоторый дефицит предложения. В то время как спрос на нефть в Китае вернулся к докризисным уровням еще несколько месяцев назад, на большинстве других развивающихся рынков как Азии, так и Южной Америки потребление нефти вернулось к докризисным уровням только недавно".

Такой высокий спрос частично компенсирует снижение интенсивности полетов по всему миру, а также снижение водительской активности в Европе и Северной Америке, полагает аналитик. Потребление нефти в мире все еще ниже, чем оно было ровно год назад. "Тем не менее, в соответствии с нашими прогнозами роста, индустрия путешествий и досуга вот-вот проявит бурный всплеск активности благодаря сочетанию мер стимулирования, уверенности, вакцин и более целенаправленных мер по борьбе с пандемией", - указывает Рюкер.

По мнению эксперта, на фоне такой динамики роста спроса, предложению вряд ли удастся вовремя догнать его. В ближайшие месяцы рынок нефти ждет дефицит поставок. Ситуацию с предложением усугубили длительный застой в сланцевом секторе и сокращение добычи нефтепродуктов в рамках сделки между добывающими странами. Учитывая рост цен, сланцевый бизнес скоро вернется к буровым работам.

"Понимание между нефтедобывающими странами тает, вероятно, в связи с расколом между Саудовской Аравией и Россией по поводу стратегии по обсуждению доли на рынке, что увеличит экспорт. Однако предложение сможет увеличиться только после прогнозируемого в середине года роста спроса. Учитывая сложившуюся положительную конъюнктуру, мы поднимаем наш краткосрочный прогноз по ценам на нефть до 65 долларов США за баррель. К середине года скачок может ненадолго достичь 70 долларов США. В более долгосрочной перспективе, однако, мы не думаем, что цены смогут закрепиться на этом уровне, учитывая, что динамика спроса во многом циклична, а искусственно сдерживаемые запасы скоро вернутся на рынок", - прогнозирует аналитик Julius Baer.

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