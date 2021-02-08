Курс рубля на этой неделе будет находиться в диапазоне 74-75 руб./$1 - Газпромбанк

Курс рубля на этой неделе будет находиться в диапазоне 74-75 руб./$1, говорится в обзоре Газпромбанка.

"Ключевое событие для валютного и долгового рынка России на этой неделе - заседание ЦБ по ключевой ставке, запланированное на 12 февраля. Регулятор представит обновленный макропрогноз и проведет конференцию председателя ЦБ РФ. На наш взгляд, реакция рубля на это событие будет сдержанной. Консенсус-прогноз предполагает сохранение ставки, но более важным является тон пресс-релиза и выступление главы ЦБ. Если ЦБ объявит о наличии потенциала для повышения ключевой ставки уже в этом году, это может усилить волатильность рубля в пятницу. Мы ожидаем, что курс рубля на этой неделе будет находиться в диапазоне 74-75 руб./долл.", - отмечают эксперты инвестбанка.

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