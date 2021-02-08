Еврооблигации ГТЛК, вероятно, останутся под давлением - BCS GM

Еврооблигации "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), вероятно, останутся под давлением, полагают аналитики BCS Global Markets (BCS GM).

"ГТЛК выставила оферту на выкуп обращающихся еврооблигаций GTLKOA 21 в объеме $350 млн с купоном 5,95% по цене 102,15% с премией около 15 базисных пунктов ко вторичному рынку. Срок действия оферты истекает 16 февраля. Еврооблигации ГТЛК показали динамику хуже большинства российских корпоративных еврооблигаций в 2020 году, мы считаем, что прочие выпуски компании останутся под давлением, пока транспортная отрасль продолжает страдать из-за пандемии COVID-19, а влияние приобретения активов ВЭБ-лизинга на финансовые показатели ГТЛК не ясно. Компания, вероятно, разместит еврооблигации в 2021 году, чтобы рефинансировать предстоящее погашение и финансировать новый бизнес", - говорится в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.