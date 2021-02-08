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08 февраля 2021 года 15:40

Рубль днем слегка растерял рост к доллару и евро в ожидании развития ситуации с санкциями

Москва. 8 февраля. Доллар и евро отыграли часть утренних потерь на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль подсократил темпы роста к бивалютной корзине в связи с ожиданиями развития ситуации относительно антироссийских инициатив западных властей.

Курс доллара США составил 74,51 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,64 руб./EUR1, подешевев на 30,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,04 копейки - до 81,32 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 февраля на 85,05 копейки, до 74,2602 руб./$1, и уменьшил курс евро на 48,31 копейки, до 89,4019 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем немного сократил темпы роста на ожиданиях антироссийских санкционных новостей, но все же продолжает дорожать к доллару и евро. Поддержку рублю оказывают спрос на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов, рост валют emerging markets и укрепление цен на нефть. Позитивные настроения на рынках связаны с надеждами на принятие новых мер поддержки экономики США и замедление темпов распространения коронавируса в мире.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в воскресенье, что американская экономика может вернуться к полной занятости к концу 2022 года в случае принятия пакета стимулирующих мер, предложенных президентом страны Джо Байденом. "Абсолютно нет причин, по которым восстановление экономики должно быть длительным и медленным", - сказала Йеллен.

Поддержку рынкам также оказало заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая в пятницу заверила, что законодатели примут новый пакет мер поддержки американской экономики до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

Сенат США одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн без поддержки республиканцев. Слабые показатели рынка труда увеличивают перспективы принятия новых стимулов.

"Курс российского рубля почти не отреагировал на увеличение санкционных рисков, а во второй половине прошедшей недели рубль заметно укрепился. (. . .) Одним из заметных факторов поддержки спроса на российские активы остается благоприятная динамика цен на нефть. Фьючерсы на Brent за прошедшую неделю выросли на 7,8%, а в понедельник превысили $60 за баррель впервые за год. Кроме того, сохраняется интерес инвесторов к развивающимся рынкам в целом - по данным EPFR, за неделю, закончившуюся 03.02.21, ориентированные на развивающиеся рынки фонды привлекли $5,7 млрд, в то время как приток капитала в фонды развитых рынков составил $3,4 млрд. Краткосрочно ситуация на внешних рынках остается благоприятной для российского рынка акций и курса рубля. В среднесрочной перспективе на обстановку на рынке будут влиять темпы восстановления глобальной экономики после пандемии. Кроме того, потенциальным фактором влияния на российский рынок остается угроза расширения международных санкций", - подчеркивает старший аналитик компании "МКБ Инвестиции" Антон Старцев.

"Рубль после публикации нового законопроекта о санкциях, направленных на отдельных чиновников, перешел к укреплению, показывая лучший результат среди валют развивающихся стран. Риски жестких секторальных санкций, способных оказать влияние на российскую экономику, снизились. По мере снижения санкционной премии в среднесрочной перспективе курс пары "доллар-рубль" может постепенно опуститься до 74 руб./$1, учитывая рост цен нефти до $60 за баррель. Тем не менее, в ближайшие дни, по мере исчерпания импульса к ослаблению доллара, вызванного отчетом по рынку труда США за январь, курс, вероятно, вернется к 74,5 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Риски для российской валюты сохраняются. Это и потенциальное возобновление долларового ралли, и назревающая техническая коррекция на рынке черного золота, и геополитический фактор. На данный момент неясно, какими будут новые американские санкции в отношении России и затронут ли они отрасли нашей экономики или же будут носить индивидуальный характер. Но в случае реализации жесткого сценария рубль может понести приличные потери, особенно если на рынок нефти придет массовая фиксация прибыли", - отмечает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Цены на нефть эталонных марок, завершившие прошлую неделю на максимумах более чем за год, продолжают уверенно расти в понедельник. При этом Brent впервые с 24 января 2020 года достигла $60 за баррель, свидетельствуют данные FactSet.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник выросла на 1,3% - до $60,11 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,25% - до $57,56 за баррель.

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 7,8%, WTI - на 8,9%.

Ключевым двигателем роста рынка остается высокий спрос со стороны Китая, который не уменьшился, несмотря на новые вспышки коронавируса в стране.

По данным на 5 февраля, в китайские порты направлялось 127 танкеров (максимальное число за полгода), перевозящих в общей сложности более 250 млн баррелей нефти, сообщило агентство Bloomberg. В последний раз Китай осуществлял столь же крупные закупки нефти незадолго до падения цены WTI до отрицательного уровня, пользуясь низкими ценами, чтобы пополнить свои резервы.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 47 базисных пунктов (б.п.) - до 3,76% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 6 б.п. - до 4,38% годовых, ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 4,7% годовых. Ставки на срок 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,89% и 4,93% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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