ЦБ РФ, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений на заседании 12 февраля - ING Bank

ЦБ РФ, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 4,25%) по итогам заседания 12 февраля 2021 года, но тональность комментария может ужесточиться, говорится в комментарии ING Bank.

По мнению главного экономиста ING Bank Дмитрия Долгина, в пользу этого говорят ускорение ИПЦ до 4,9% г/г в декабре 2020 года и 5,2% г/г в январе 2021 года (то есть по верхней границе прогнозного диапазона ЦБ), повышенный уровень инфляционных ожиданий населения (10,5%) в январе, более длительный, чем ожидалось, характер инфляционного давления в с/х секторе и отсутствие явного дезинфляционного эффекта низкого спроса.

"Поэтому мы ожидаем, что ЦБ заявит об отсутствии потенциала снижения ставки, но не будет ориентировать рынок на скорое повышение", - пишет Долгин.

Эксперт приводит следующие аргументы против повышения ставки в 2021 году:

- вероятная слабость экономической (в первую очередь, потребительской) активности в 2021 году;

- ограниченный потенциал бюджетного стимулирования;

- стабильность долгосрочных инфляционных ожиданий рынка в районе 3,5-4,0%;

- Устойчивый уровень реальной ключевой ставки РФ (на основании ожидаемого ИПЦ) в районе 0,5-1,0%, в середине диапазона аналогов.

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